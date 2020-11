Обнаружено новое опасное смертельное заболевание

Учёные в ходе исследований обнаружили новое смертельное заболевание у мужчин. Согласно данным научной работы, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine, новый синдром, названный VEXAS, может привести к смерти заболевшего в 40% случаев.

Отмечается, что заболевшие страдают аутовоспалительным заболеванием. Также у них держится очень высокая температура тела, фиксируются активное образование тромбов в сосудах, воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.

При этом пациенты вообще никак не реагируют ни на какие методы лечения, от высоких доз стероидов до химиотерапии. Другими словами, изличится от этого синдрома практические невозможно.

Единственное, что пока может успокоить, так этот тот факт, что новое смертельное заболевание, скорее всего – генетическая аномалия. Поэтому, как поясняют учёные, зафиксировано незначительное количество, людей, страдающих в мире синдромом VEXAS.