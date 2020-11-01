Прогноз погоды на декабрь: синоптики удивили россиян

Ранее нам прогнозировали морозный и снежный декабрь. Но предварительные данные метеорологов оказались всего лишь предположением, которому судя по всему не суждено сбыться. Последние данные метеорологов дают все основания полагать, что на большей части территории Русской равнины зима будет умеренно тёплой. И не только на юге. 2020 год богат на сюрпризы, в том числе и климатические. Поэтому, как теперь утверждают синоптики, неожиданно комфортная погода установится в декабре даже в традиционно суровых регионах, таких как Сибирь и Урал. Всё это немало удивит россиян.

Погода в декабре в Москве

Обновлённый прогноз синоптиков для Москвы говорит, что зима в столице будет непривычно тёплой. Пока специалисты предполагают, что декабрьская температура превысит климатическую норму сразу на 2-4 градуса, но даже в таких условиях долгожданный снег всё-таки порадует нас своим робким приходом. Правда, зимние осадки могут омрачиться небольшими дождями, но в целом ситуация вполне предсказуемая и уже привычная для последних лет.

Конкретных данных, какие точные показатели температуры будут в первом месяце календарной зимы, пока нет: специалисты метеослужб на сей раз решили воздержаться от более смелых заявлений, что ещё больше характеризует капризный характер нынешней погоды.

Прогноз погоды на декабрь в Санкт-Петербурге

В этом году погода в Санкт-Петербурге идёт в ногу с климатической обстановкой в Москве, а это само по себе выходит за рамки классического прогноза для двух российских столиц.

Начало зимы для города на Неве будет таким же умеренно тёплым, как и в Москве: ожидается, что градус перепрыгнет привычную отметку как минимум на 2-3 деления, регион будет обильно орошаться дождями и мокрым снегом. Пожалуй, единственное, что даёт небольшое отличие от погоды в столице – это большое количество осадков в СПб, в остальном всё совпадает почти полностью.

Ближе к 20 числам декабря в Северной столице могут ударить небольшие морозы, в этот период снег будет более стойким и продолжительным. Синоптики предполагают, что с Невы придёт холодный арктический ветер, из-за чего погода станет по ощущениям не такой уж и ласковой, как это было в начале месяца. Но даже такой ход дел не сделает декабрь суровым: первый месяц зимы не обещает ничего по-настоящему зимнего, что, конечно же, удивительно.

Погода в декабре в Приморье

Жителей Приморья начало зимы также удивит, но неприятно: здесь ожидаются резкие температурные перепады и сильные снегопады. Почти на всей территории края в первой декаде месяца градусники зафиксируются на отметке минус 5-7. Однако в дальнейшем столбики термометров начнут вести себя очень нестабильно, «прыгая» от плюс 4 до минус 14.

К примеру, Владивосток встретит начало декабря с плюсовой температурой, но холода довольно быстро дадут о себе знать. Уже к середине месяца погода резко ухудшится, днём воздух остынет до минус 7, а после случится очередной климатический кульбит – до плюс 2.

Такое положение дел сохранится вплоть до начала новогодних праздников, но на финише декабря температурные качели станут всё же менее заметны.

Прогноз погоды на декабрь в Сибири

Удивительный прогноз ожидает один из самых суровых российских регионов: в Сибирь придёт непривычно тёплая зима, которая планирует установить в регионе новую климатическую норму.

На протяжении декабря в регионе установится не более минус 7-10 днём и до минус 15 ночью. Погода будет мягкой, скупой на осадки и явно превысит свойственную для Сибири климатическую норму. Специалисты утверждают, что в таком режиме пройдёт весь декабрь, а наиболее тёплыми окажутся Омская и Новосибирская области.

Кого-то такой прогноз порадует, а кого-то - наоборот расстроит. Но ясно одно: в этом году традиционная русская зима обойдёт Сибирь стороной.

Прогноз погоды на декабрь на юге России

В южной части нашей страны погода будет очень контрастной: регион ожидают ветер и суточные ливни, но в целом синоптики обещают южанам тёплый декабрь.

Несносный характер погоды проявится в традиционных для юга зимних дождях, которые являют не самым позитивным капризом природы. Всё это чревато ночными заморозками, за которыми последует утренний гололёд и перманентная оттепель. Отметки термометров не будут уходить в минус даже ночью, редкие заморозки будут сменяться на резкое потепление.

Более-менее прохладная погода установится в Ставропольском крае: здесь возможны морозы, которые опустят столбики термометров до минус 10-13. В остальном, климат продолжит демонстрировать нам своё непостоянство, но к этому мы уже привыкли.

Впрочем, до начала климатической зимы ещё ровно месяц. Поэтому более точный прогноз на декабрь станет известен только ближе к концу ноября.