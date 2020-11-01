Сторонники Саакашвили установили в центре Тбилиси палаточный городок

Сторонники грузинской оппозиции установили несколько палаток около здания парламента Грузии, протестуя против итогов парламентских выборов, которые состоялись вчера, 31 октября.
После обработки 99% бюллетеней лидирует правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта» с 48,15% голосов. Партия, созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение – объединенная оппозиция «Сила в единстве»» получает 27,13% голосов избирателей.
Эти данные примерно совпадают с результатами экзитполов, проведенных разными социологическими службами в день выборов. Саакашвили заявил о фальсификациях на выборах и призвал к «массовой мобилизации оппозиции».