В Канаде мужчина в средневековой одежде зарезал двоих человек

Два человека погибли, пятеро ранены в результате нападения в канадском городе Квебек.

Как передаёт ВВС со ссылкой на местную полицию, вечером 31 октября молодой мужчина в средневековой одежде и с ножом в руках напал на группу людей, находившихся в историческом центре города возле Парламентского холма.

Минувшей ночью подозреваемый в этом ужасном преступлении был задержан. Это молодой человек, примерно 25 лет. В настоящее время он госпитализирован. В салоне его автомобиля, обнаруженной около дорогого отеля, в салоне находились канистры с топливом и холодное оружие.

Несмотря на задержание подозреваемого, местным жителям все равно рекомендуют оставаться дома. Мотивы нападавшего пока не называются.

Ранее сообщалось, что во французском городе Лион произошла стрельба в греческой православной церкви, ранение получил священник. О личности подозреваемого и мотивах преступления пока ничего не известно. Нападавшему удалось скрыться.