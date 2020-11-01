В Минске силовикам на удалось остановить протестующих

В столице Белоруссии силовики пытались не допустить движения одной из колонн протестующих к центру города. По сообщению белорусского издании TUT.BY милиция открыла предупредительный огонь в воздух и начала массовые задержания рядом с метро «Московская». Однако колонна протестующих, состоящая из нескольких тысяч человек, продолжила движение в центр Минска. Задержания граждан, идущих на митинг, так же происходят рядом с проспектом Независимости.

Ранее в центр белорусской столицы была стянута милицейская и военная (в том числе с крупнокалиберными пулеметами) техника, личный состав милиции и армии, были перекрыты отдельные участки города. Поезда метро проходят станции в центре города без остановок и отключен мобильный интернет.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич выступил с видеообращением, в котором заявил о готовности применить боевое оружие против митингующих.

30 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция перешла за «красные линии». «Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские флаги на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем... Если кто-то тронет военнослужащего, я уже замечания делал генералам, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решимость», – сказал Лукашенко.

Акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа этого года, после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.