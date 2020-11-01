Зеленский назвал чертями судей Конституционного суда Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд противопоставил себя государству и обществу.

«Речь идет о заговоре старых элит, которые вообще не хотят здесь нормального государства... Потому что только слабый президент и слабое государство – ключ к сохранению коррумпированного образа жизни. Иначе они не могут. Как говорится – Хеллоуин все черти из политического ада открывают свои реальные лица. Так совпало. Вы знаете фамилии чертей», – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционными электронное декларирование чиновниками своего имущества. Отмена декларирования вызвала острую критику со стороны Евросоюза и МВФ, поскольку затрудняет контроль за незаконными доходами чиновников.

30 октября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда и признании его решений ничтожными.

Государственное Бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело о «захвате государственной власти судьями Конституционного суда».

ГБР вызвало главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на допрос, который назначен на 2 ноября. Тупицкий заявил, что не пойдет на допрос в ГБР.