175 патентов зарегестирировали резиденты ОЭЗ «Технополис Москва»

За время деятельности резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» зарегистрировали 175 патентов на полезные модели и изобретения. «Почти 70% из них относятся к сфере электроники и высоких технологий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений» – говорит заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди изобретений резидентов устройства обнаружения движущихся объектов, различные способы изготовления электронных элементов и схем, объекты для калибровки микроскопов, защищенные компьютеры, новые типы конструкции для беспилотных летательных аппаратов и другие разработки. Больше всего патентов зарегистрировано у компании «Микрон» и Научно-исследовательского института молекулярной электроники - 52 и 35.

Патент – это охранный документ, который удостоверяет у лицензиара исключительные права на его изобретение, он защищает интеллектуальные права. Изобретение должно иметь изобретательский уровень, то есть не быть очевидным для специалиста из конкретной отрасли. Патент на модель защищает права на само устройство. По закону патенты на полезные изобретения действуют 20 лет, а на полезные модели – десять.

«Высокотехнологичные предприятия московской особой экономической зоны занимаются не только производством инновационной продукции, но и наукоемкими разработками, необходимыми для развития промышленности города. На сегодня у 20 компаний-резидентов технополиса насчитывается 175 патентов, подавляющее большинство из них на полезные изобретения, патенты на полезные модели составляют десятую часть от общего количества – около 20 штук. В среднем ежегодно резиденты технополиса регистрируют от 10 до 20 патентов. Среди лицензиаров производители и разработчики микроэлектроники, композитов, оптических решений, ортопедической обуви, энергоэффективных технологий и медицины», – говорит Владимир Ефимов.

«Преобладающее большинство патентов высокотехнологичные производители ОЭЗ «Технополис Москва» получили в 2018 и 2019 годах – по 19 патентов. В их числе полезные модели - комбинированный трансформатор тока и напряжения, который используется на производствах швейцарской компании Condis SA, а также элемент временного дорожного покрытия, которая уже применяется во многих регионах России. В 2020 году лицензиарами стали два производителя композитов и систем обеззараживания воздуха в вагонах поездов и метро, получившие три патента на модели опоры трубопровода, ультрафиолетового облучателя и стабилизатора бактерицидной лампы», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Еще три резидента ОЭЗ «Технополис Москва» имеют три ноу-хау, зарегистрированные с 2013 года. Это решения для повышения надежности биполярных транзисторов, новые способы обработки полимеров и образец клеточного каркаса для ускорения регенерации ткани. В отличие от патента, ноу-хау охраняется режимом коммерческой тайны и не имеет срока действия.

ОЭЗ «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок (Технополис «Москва» в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью свыше 200 га. Особая экономическая зона Москвы обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализовано 180 высокотехнологичных компаний.