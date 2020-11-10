Алиев: армия Армении должна покинуть Карабах в ноябре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о существовании графика вывода армии Армении с территории Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС.

«Уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель. До конца месяца они обязаны покинуть все территории, оставшиеся оккупированными», – заявил Алиев на встрече с министром обороны Турции Хулуси Акаром и начальником национального разведывательного управления Турции Хаканом Фиданом.

Вчера, 9 ноября и Россия, Армения, Азербайджан договорились об установлении перемирия перемирии в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а в регион введут российских миротворцев.

Ранее Армения и Франция обвинили Турцию в переброске боевиков из Сирии в зону боевых действий в Карабахе. Армянская сторона продемонстрировала виде с допросом двух пленных сирийских наемников, переброшенных Турцией в Карабах.