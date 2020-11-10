Вход/Регистрация Подписка

Аналитики данных захватывают рынок труда

Москва, 10.11.2020
В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов.
#Технологии
  • Аналитики данных захватывают рынок труда

предоставлено пресс-службой SkillFactory

Недавно был опубликован доклад Всемирного экономического форума «Будущее рынка труда». По мнению авторов доклада, к 2025 году особо востребованными в России, как в принципе во всем мире, станут специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data. А секретари, бухгалтеры и юристы – основными претендентами на увольнение.

Ничего нового исследователи не сказали. Агентство ResearchAndMarkets в сентябре опубликовало отчет о мировом рынке больших данных. По итогам 2019 года его оценили в 41,85 млрд долларов. К 2028 году рынок аналитики больших данных должен вырасти почти втрое ­– до 115,13 млрд.

В условиях цифровой экономики именно аналитика данных станет точкой роста для компаний и конкурентным преимуществам. Что касается отраслей, то, по оценкам компании Frost & Sullivan, крупнейшими сегментами рынка станут производственный сектор, финансы, здравоохранение, охрана окружающей среды и розница.

В общем, с самим рынком все понятно. Менее понятно с рынком труда. Вместе со специалистами Skillfactory выяснили, как выглядит карьера аналитика данных, в чем разница между Data Analyst и Data Scientist, и на какую зарплату может рассчитывать начинающий специалист.

Skillfactory кстати запускают курс «Профессия Data Analyst», где помогут за полтора года с нуля освоить эту сферу.

 

Шаг первый. Еще не аналитик в Big Data 

4.jpg предоставлено пресс-службой SkillFactory
предоставлено пресс-службой SkillFactory

Допустим, есть Игорь, живет в Москве, недавно он закончил университет и стал бухгалтером. По профессии работает, но без особого задора. Он серфит в Интернете и уже примерно понимает, что такое Big Data и зачем это анализировать. Ежедневно мы все производим огромное количество информации. Согласно исследованию IDC «Эра данных 2025», к 2025 году объем все данных во всем мире составит 163 зеттабайт (ЗБ), это в десять раз больше, чем в 2016 году.

Большие массивы данных научились собирать, обрабатывать и пускать на благо бизнеса. Список рекомендованных друзей на Facebook – результат анализа Big Data, контекстная реклама – тоже. Но речь не только о социальных сетях и поиске в гугл. Например, анализ данных используют для прогнозов в промышленности. Работа с Big Data дает большие преимущества практически во всех отраслях.

Кстати, Игорь углубился в вопрос и больше не путает Data Analyst и Data Scientist. Data Analyst собирает информацию и по сути ее на «человеческий язык»: перерабатывает статистику в массивы данных в понятные и наглядные выводы, которые можно использовать для развития конкретного проекта или бизнеса в целом. Data Scientist ведет стратегическую работу с информацией, создает системы прогнозирования, моделирования и динамического анализа, внедряет алгоритмы автоматизации и обучения.

Шаг второй. «Кодим на питон»

6.jpg предоставлено пресс-службой SkillFactory
предоставлено пресс-службой SkillFactory

Игорь хочет стать аналитиком данных. Математик, программист, разбирается в тонкостях конкретного бизнеса – вот, что, по мнению Игоря, работодатели планируют увидеть в его резюме. В целом, так и есть. Первые два пункта – своеобразный базис, последнее приобретается в процессе работы. Соответственно, кто-то приходит с техническим образованием, кто-то из программирования.  Впрочем, вопреки всем стереотипам, есть и гуманитарии.

Главное,  к чему стоит подготовиться: шаблона нет. У каждой компании свои специфические задачи, которые придется решать. Хорошая новость для Игоря: работодатели и не ждут «молодого специалиста с десятью годами опыта». Им нужно, чтобы Игорь знал хотя бы один язык программирования, умел работать с базами данных – знал, что это такое, где и как найти нужный массив информации, но главное – был готов учиться новому.

Поэтому не очень важно, какой конкретно вуз закончил Игорь и сколько проработал, история скорее про базовые навыки и желание развиваться. 

Курс «Профессия Data Analyst» предлагает таким, как Игорь, последовательно вникнуть во все этапы анализа данных.

Собственно их несколько: работа с базами данных и необработанными массивами данных, изучение языков программирования SQL, Python – они помогут отбирать данные и создавать работающие модели для их анализа, а также освоение математической статистики.  Магистерская по математике кстати не нужна, подойдут и основы, но чуть более сложные чем дважды два.

Там же на курсе Игорь создаст первые практические проекты, которые потом сможет показать в портфолио. Кстати, именно на решенные кейсы, в первую очередь, обратит внимание работодатель. А чтобы не забросить свою цель, в течение всего курса его будет поддерживать тьютор – настоящий практик из крупной компании.

Шаг третий. Прокачиваем базу, добавляем практику

 

5.jpg предоставлено пресс-службой SkillFactory
предоставлено пресс-службой SkillFactory

По расчетам экспертов, в среднем стажером или в качестве начинающего спеца Игорь сможет рассчитывать на зарплату около 60 тысяч рублей – в основном, правда в Москве и Санкт-Петербурге.

Но уже через год-два ситуация может заметно измениться. Средняя зарплата для такого уровня специалиста уже около 130 тысяч.

Если посмотреть на Headhunter, то сейчас там порядка 200 вакансий аналитика данных – в Москве и 30 – в Санкт-Петербурге. Там, где зарплата обозначена в открытом доступе, цифра начинаются от 185 тысяч. Но это уже уровень руководителя отделов аналитики. Если бы у Игоря было пять лет опыта работы, ему бы предложили больше 250 тысяч в месяц.

Но это не предел. Приобретенные навыки можно трансформировать дальше и перейти к развитию конкретного проекта: вести продукт, отвечать за маркетинговую стратегию или в целом за развитие компании.  

3.jpg предоставлено пресс-службой SkillFactory
предоставлено пресс-службой SkillFactory

Ну а пока, в самом начале пути, после этой статьи сразу перейти ко второму шагу. А промокод ЭКСПЕРТ со скидкой в 45% поможет сэкономить почти зарплату специалиста среднего уровня – порядка 115 тысяч рублей. Скидка действует до 20 ноября 2020. Записываться тут.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Верховный суд подыграл Трампу
    Оправдались надежды и опасения американских избирателей, связанные с Верховным судом США. Он принял решение, которое, объективно, повышает шансы Дональда Трампа на переизбрание президентом. Но оно так же увеличивает вероятность реформы Верховного суда, которую анонсировали демократы.
  2. От чего убегают женщины
    Мировая премьера картины «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су состоялась на Берлинале-2020, где фильм удостоился «Серебряного медведя». Классик корейского кинематографа традиционно для себя снял приглушенное медитативное киновысказывание о нынешнем мире сломанных коммуникаций
  3. Азербайджан продолжает наступление в Карабахе
    К концу первой недели ноября в войне обозначился перевес азербайджанских сил
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама