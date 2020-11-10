Банки получили новую порцию денег ЦБ

Толика ликвидности

В понедельник, 9 ноября 2020 года, Банк России провел серию аукционов долгосрочного РЕПО, благодаря которым банки получили 600 млрд рублей кредитов на месяц под 4,35% годовых, сообщил портал Finanz со ссылкой на данные ЦБ.

В сентябре, уточняет также издание, были проданы ОФЗ на 836 млрд рублей. Согласно материалам на сайте ЦБ, более 80% этого объема досталось трем игрокам: Сбербанку (512 млрд рублей), Газпромбанку (84 млрд) и ВТБ (82 млрд).

Основную потребность в деньгах испытывают госбанки, которые принимают участие во всех государственных программах по поддержке населения, неся из-за этого непредвиденные расходы. Средства, которые банк получает через операции РЕПО, идут на покупку гособлигаций и финансирования бюджета.

Минфин в финансировании дефицита федерального бюджета, который оценивается в 4,4 трлн руб. или 4% ВВП, вынужден опираться на государственные банки, признает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Нерезиденты фактически свернули свое участие на аукционах ОФЗ. После наращивания объема бумаг в обращении их доля по итогам сентября сократилась на 2,6 п. п., до 26,8%.

С учетом огромного навеса предложения, который перекрывает объем свободной ликвидности, Банк России был вынужден пойти на ухищрения, расширив лимиты по аукционам РЕПО и фактически снабдив ведущие банки достаточным объемом средств для покупки гособлигаций. За девять месяцев дефицит бюджета составил 1,8 трлн руб. По плану Минфина, в четвертом квартале планируется разместить ОФЗ на 2 трлн руб., что предполагает увеличение лимитов на аукционах РЕПО.

В то же время текущая ситуация не создает чрезмерных рисков для макроэкономической стабильности, уверен Коган. Банковский сектор находится в состоянии структурного профицита, который на 9 ноября ЦБ оценивал в 926,1 млрд руб. — настолько объем средств на депозитах и корреспондентских счетах в ЦБ превышал обязательства банков перед регулятором. В прошлые годы наблюдался структурный дефицит. 20 млрд рублей привлеченных средств на двух аукционах годового РЕПО говорят об отсутствии критичности в текущей ситуации.

Не скажется это на инфляции и на курсе рубля — привлеченные средства Минфин потратит в конце года, в то же время он изымет депозиты, размещенные в банках, добавляет аналитик. С точки зрения монетарной политики, текущие операции будут носить нейтральный характер. Средства ФНБ не востребованы в силу низкой доли ликвидных средств, на которых приходится лишь 8% от общего объема: 13 299 млрд из 167,6 млрд долларов по состоянию на 1 ноября. Привлекать средства посредством ОФЗ через обозначенную схему проще.

Деньги для бизнеса есть

Вообще же один-два месяца — формально долгосрочные деньги по меркам РЕПО, но это короткий срок по меркам экономики, и банкам просто необходима сейчас эта подпитка, отмечает шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Эксперт не считает, что банковской системе срочно нужны уже прямо сейчас все эти средства в полном объёме, но их следует предоставлять как минимум, чтобы руководство банков было полностью уверено: банки не будут испытывать недостатка в средствах, если им доведётся лицом к лицу столкнуться с массовыми просрочками кредитных платежей от пострадавшего малого и среднего бизнеса.

А эта ситуация представляет собой вполне реальную угрозу, если не принять мер заранее: кредитные, налоговые каникулы кончаются, а обороты и выручка многих компаний-заёмщиков выросли явно недостаточно, отмечает аналитик. Если ЦБ легко предоставляет РЕПО-линии, то это важный сигнал, что они и дальше могут продолжать либо выдавать бизнесу новые займы, где видят, объективно, для этого основания.

Тот факт, что при этом Минфин успешно и много занимает в ходе аукционов, размещая ОФЗ и пользуясь моментом, заслуживает исключительно одобрительных оценок: кто знает, будет ли благоприятной конъюнктура в будущем на рынках для займов вдолгую. Внешняя ситуация не лучшая для России и сейчас, когда международные инвесторы из-за ситуации вокруг выборов в США не слишком охотно вкладывают в развивающиеся экономики. Ни запланированный дефицит бюджета-2021 — около 3 трлн руб., ни почти такая же сумма прироста госдолга посредством ОФЗ не представляют собой финансовой угрозы для России, с учётом ещё почти 13 трлн руб. в ФНБ по состоянию на конец лета и рекордного размера золотовалютных резервов в почти 600 млрд долларов руб. — цифра резервов приближается к 45 трлн руб. по нынешнему курсу.

Поэтому ЦБ может позволить себе спокойно предоставлять банкам малую долю от этих сумм в виде линий РЕПО или других программ поддержки ликвидности, уверен Пётр Пушкарёв. Но просто продолжать копить резервы, и даже не использовать их в кризис, а правительству держать практически нераспечатанным ФНБ — это смотрится как излишне боязливая и недальновидная политика. Когда, имея деньги, берешь займы, то явно есть смысл одновременно эти деньги вкладывать, и с избытком, в реальную экономику.