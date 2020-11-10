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Минюст США начал расследование возможных нарушений на выборах

Москва, 10.11.2020
#Выборы-2020 в США
#Выборы за рубежом
#Политика
  • Минюст США начал расследование возможных нарушений на выборах

AP/TASS

Еще накануне выборов и в первые дни после голосования вызывало недоумение, почему Дональд Трамп, который считается самым могущественным человеком на планете, не использует административный ресурс в борьбе с противником. Похоже, оцепенение последних дней прошло, и события начинают развиваться по предсказуемому сценарию. Генеральный прокурор США Уильям Барр объявил о начале расследования возможных подтасовок результатов выборов. Конечно, говорить о результатах этого расследования преждевременно, но не исключено, что Министерство юстиции США, ключевое в набирающем обороты конфликте, показывает, что оно на стороне действующего президента.

О расколе, царящем сейчас в Америке, наглядно свидетельствуют дальнейшие события. Буквально через считанные часы после заявления генпрокурора Барра появилась информация об отставке Ричарда Пилгера, отвечающего в Минюсте за соблюдение законов при проведении выборов. Очевидно, что Пилгер ушел с поста главы Отдела по надзору за проведением выборов ввиду несогласия с решением шефа несмотря на то, что Барр подчеркнул, что речь идет о расследовании только веских и обоснованных обвинений, а не голословных  и ничем не подтвержденных заявлений о махинациях, которых сейчас десятки, если не сотни. В первую очередь, по словам генпрокурора, проверить следует участие в голосовании людей, не имеющих на это права в Неваде, а также просроченных бюллетеней в Пенсильвании. Напомним, Пенсильвания и Невада – два из нескольких оставшихся еще не обсчитанных штатов, от результатов голосования в которых во многом зависит судьба всех выборов.

Невадские республиканцы утверждают, что избирательная комиссия штата обсчитала более трех тысяч бюллетеней, заполненных людьми, которые живут в других штатах и не могут голосовать в Неваде. На прошлой неделе они обратились в суд, но судья не удовлетворил их иск.

Что касается Пенсильвании, то главным доказательством нарушений штаба Трампа является письмо работника почты в городе Эри, который утверждает о существовании плана по учету отправленных уже после 3 ноября бюллетеней. Естественно, в обоих случаях речь идет о бюллетенях сторонников Байдена.

Конечно, демократы немедленно осудили решение Уильяма Барра как политическое и принятое под давлением Белого дома, хотя официальный представитель Минюста особо подчеркнул, что распоряжение о проверке обвинений в фальсификации результатов выборов было принято генпрокурором без чьего бы то ни было давления. Газета New York Times, один из самых больших критиков Трампа все годы его нахождения у власти, написала, ссылаясь на анонимные источники в Минюсте, что Барр в приватных беседах с подчиненными якобы заявлял, что не видит серьезных нарушений законов при проведении выборов и подсчете голосов. 

Как утверждает это издание, после выборов на Уильяма Барра давили как сам Трамп, так и его помощники, которые требовали вмешательства прокуратуры. Сторонники Трампа жестко критиковали Барра за бездействие и обвиняли едва ли не в предательстве. Здесь следует добавить, что Уильям Барр был предложен Трампом и считается его «человеком».

New York Times выражает уверенность, что результаты расследования Генпрокуратуры не повлияют на результат выборов, но соглашается с тем, что они могут подорвать доверие американцев к этим результатам, что сулит в будущем большие неприятности для власти.

NYT не без тревоги сообщает также и о том, что в понедельник, сразу после появления новостей о начале расследования, Уильям Барр встретился с сенатором Митчем Макконнеллом, лидером республиканского большинства в Сенате, и ярым сторонником Трампа. Естественно, о чем шла речь  на этой встрече не сообщается, но вполне можно предположить, что не о погоде.

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