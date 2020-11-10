Билеты лоукостера «Победа» можно будет купить на сайте «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочерний лоукостер «Победа» намерены подписать соглашение о совместной коммерческой эксплуатации рейсов, пишут «Ведомости», ссылаясь на два источника на авиарынке. Уточняется, что на данный момент окончательного решения еще не принято.

При реализации код-шеринга (совместной эксплуатации рейсов) каждая из авиакомпаний сможет продавать билеты на рейс, который выполняется одной из них, по собственным ценам и под своим кодом и номером рейса.

Документ делает возможным и продажу билетов на рейсы «Победы» на сайте «Аэрофлота», сообщают источники издания. В результате таких возможностей часть пассажиров может пересесть на «Победу», что позволит общей выручке, как минимум, не снизиться, добавляют эксперты. Для этого «Победе» будет необходимо изменить собственную систему бронирований билетов Navitaire и перейти на систему Sabre, используемую «Аэрофлотом», уточняют собеседники. Подобные обновленные рейсы могут быть запущены в 2021 г., добавляет один из источников «Ведомостей».