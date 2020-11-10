Переход к «зеленой» энергетике обойдется миру в 15 триллионов долларов

Переход к «зеленой» энергетике будет не из дешевых. Он обойдется налогоплательщикам в 15 трлн долларов в течение 30 последующих лет, пишет OilPrice. Четыре пятых этой астрономической суммы, 80%, уйдет на возобновляемые источники энергии. Кроме инвестиций в производство энергии ветра и солнца, большие расходы понадобятся на охрану окружающей среды.

Аналитики BloombergnNEF, сделавшие расчеты, также подчеркивают, что в 2020-50 гг. еще 14 трлн долларов придется вложить в строительство сетей и их адаптацию к возобновляемой энергии, доля которой в середине века поднимется до 56%.

Переход на возобновляемую энергию приведет также к небольшой золотой лихорадке в добывающем секторе. Для производства и энергии ветра и солнца необходимо очень много металлов и других минералов, без которых не построить ветряные турбины и солнечные панели.

Авторы прогноза Всемирного банка (ВБ) в 2017 году подсчитали, что спрос на серебро, составлявший тогда 24 тыс. тонн в год, превысит в 2050 г. 400 тыс. тонн. И это при лучшем сценарии. При худшем спрос на серебро может вырасти до 700 тыс. тонн. Приблизительно такая же картина и со многими другими металлами, необходимыми для создания турбин и панелей.

Нельзя забывать и о хранении энергии, потому что без этого ни о каком переходе к «зеленой» энергетике не может быть и речи. Проблема эта очень серьезная, если учесть нынешнюю ситуацию с хранением энергии. К примеру, два года назад в Massachusetts Technology Review вышла статья Джеймса Темпла, в которой выражалось сомнение в переходе к «зеленой» энергетике как раз по причине хранения энергии.

ВБ полагает, что емкость хранения должна будет вырасти со 100 ГВт в 2015 году до 305 ГВт в 2050 г. Между тем, авторы прогноза Международного энергетического агентства (2014) пришли к выводу, что к середине века емкости для хранения энергии вырастут до 500 ГВт.

Между тем, почти все имеющиеся сейчас емкости (99,3%) приходятся на накопительную гидроэлектроэнергетику (PSH). Однако сохранить этот процент невозможно, потому что PSH имеет ограничения. Альтернативой могут быть батареи, но альтернатива эта не только очень дорогая, но и технически пока, похоже, невыполнимая.

Tesla и французская компания Neoen объявили на прошлой неделе о строительстве в штате Виктория, Австралия, гигантской аккумуляторной системы емкостью 300-450 МВт, что вдвое выше их предыдущего рекорда, тоже в Австралии, составившего 100-129 МВт. Батарея емкостью 300 МВт сможет хранить возобновляемой энергии для питания электроэнергией в течение часа полумиллиона домов и зданий. Стоимость проекта оценивается в 84 млн долларов.

Существуют батареи, способные снабжать энергией домохозяйства и более часа. Конечно, полным ходом идут работы по усовершенствованию батарей, но у всех у них продолжительность работы ограничена несколькими часами. Это значит, что для постоянного снабжения возобновляемой энергией потребителей батареи не годятся. По крайней мере, на данном этапе.

В октябре аналитики Wood Mackenzie подсчитали, что переход к «зеленой» энергетике потребует вложения 1 трлн долларов в добычу нескольких ключевых металлов. Это значит, что в последующие 15 лет потребуется почти вдвое больше инвестиций в добычу необходимых для перехода минералов, чем в предыдущие полтора десятилетия. Через 20-25 лет многие из установок, сделанных из этих металлов, будут нуждаться в замене. Для их хранения потребуются свалки, потому что не все оборудование для производство ветряной и солнечной энергии может быть переработано. Это относится, например, к лопастям ветряных турбин, которые делаются из стекловолокна.

Больше всего компонентов, которые можно переработать, в солнечных панелях, но сам этот процесс в финансовом отношении не очень выгодный. Следовательно, заниматься переработкой солнечных панелей хотят немногие бизнесмены. В результате множество солнечных панелей, кстати, содержащих немало токсичных материалов и веществ, тоже отправляются на свалки и повышают стоимость перехода к «зеленой» энергетике еще и за счет расходов на защиту окружающей среды.

О том как правительство и эксперты ищут менее затратную модель развития ВИЭ в России на запрос потребителей снизить нагрузку «зеленой» энергетики на экономику читайте в журнале Эксперт.