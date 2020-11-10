Эрдоган рассчитывает на «окончательное решение карабахского вопроса»

Турецкое информационное агентство Anadolu Agency сообщило о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана

«В ходе телефонного разговора с Путиным президент Эрдоган заявил, что накануне вечером был сделан верный шаг на пути к окончательному решению нагорно-карабахской проблемы», – сообщает Anadolu Agency.

Вчера, 9 ноября и Россия, Армения, Азербайджан договорились об установлении перемирия перемирии в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а регион введут российских миротворцев.

Ранее Армения и Франция обвинили Турцию в переброске боевиков из Сирии в зону боевых действий в Карабахе. Армянская сторона продемонстрировала виде с допросом двух пленных сирийских наемников, переброшенных Турцией в Карабах.