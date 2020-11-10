«Газпром» пересматривает цены на газ для Польши

Российская компания «Газпром» намерена повысить цены на газ для Польши по Ямальскому контракту, передает польская нефтегазовая компания PGNiG. Ранее компания просила уменьшить стоимость газа.

В PGNiG уверены, что «ответ на запрос компании о проведении переговоров, не оправдан и не соответствует формальным требованиям, указанным в "Ямальском контракте", а, следовательно, не имеет силы».

Ямальский контракт между компаниями «Газпром» и PGNiG был заключен в 1996 году. Документ предусматривает поставку 9,8 млрд кубометров газа в год и действует до 2022 года.

В марте текущего года Польша выиграла спор по взиманию компенсации с «Газпрома» из-за пересмотра цен по поставкам с ноября 2014 года. После этого «Газпром» перечислил $1,5 млрд, продолжая оспаривать решение в апелляционном суде.