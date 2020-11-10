Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

В первый день новой рабочей недели рубль заметно укрепился к основным резервным мировым валютам. Начав торги понедельника с отметки 77,33 в паре с долларом и 91,92 в паре с евро, к вечеру рубль солидно подорожал в обеих парах.

Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии на Мосбирже курс доллара составлял уже 75,95 руб., что сразу на 1,46 руб. ниже уровня закрытия пятницы. Ещё сильнее просела единая валюта ЕС, которая в это время стоила 89,85 руб. (-2,16 руб).

Таким образом, в понедельник нацвалюта заметно выросла благодаря тому, что определённость с результатами выборов в США успокоила глобальные торговые площадки, что вызвало рост мировых цен на «чёрное золото». При этом нефть позитивно отреагировала в понедельник также на новости об успешных испытаниях американо-немецкой вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Напомним, накануне стало известно, что вакцина BNT162b2 показала более чем 90% эффективность в ходе третьего этапа клинических испытаний.

На этом фоне стоимость контрактов на Brent повысилась вчера до 43,44 долл. за бочку (+10,11%,). Фьючерсы на WTI торговались по 41,28 долл. за баррель (+11,15%). Это естественно подтолкнуло к росту российский рубль.

По мнению аналитиков «Газпрома», начавшаяся неделя станет для рубля очень успешной. При этом они напомнили, что ровно 7 дней назад наша валюта рухнула к доллару почти до 81,00. Но после выборов в США рубль стал набирать обороты на фоне того, что вероятная победа Джо Байдена вернула интерес глобальных инвесторов к риску.

«В отсутствие негативных новостей извне, наша валюта в ближайшей перспективе продолжит укрепляться. Снижение неопределенности с выборами в США уже привело к оптимизму на всех торговых площадках. В частности, растут цены на нефть, дорожают валюты ЕМ. В этой связи на этой неделе мы ждём пару доллар-рубль в диапазоне 75,50-76,50», – подчеркнули они, предупредив, что волатильность на рынке может сохраниться из-за того, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп собирается оспаривать результаты выборов.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» считает, что повышение курса рубля, которое наблюдалось в первый день новой рабочей недели, связано с изменением ситуации на внешних рынках, что способствовало росту нефтяных котировок. При этом он подчеркнул, что страхи инвесторов не оправдались.

«Президентские выборы в США прошли на удивление спокойно. А протесты движения BLM накануне голосования не привели к эскалации насилия по итогам выборов. При этом ранее сформированные резервы для поддержания торговых позиций на рынках на случай ухудшения ситуации в США, теперь будут направлены в активы развивающихся рынков. Спекулянты же, игравшие на понижение, начнут закрывать позиции в убыток по рынку, что как раз и создаст спрос на валютные и нефтяные активы. И всё это очень положительно скажется на рубле, который будет укрепляться», – сказал Тузов.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» отметил, что при Байдене-президенте существует риск жёстких антироссийских санкций. Однако, как считает он, при республиканском Сенате воплощение всех этих угроз уйдёт на второй планы.

«Пока же санкции точно будут не в приоритете у американских властей, так как в США сейчас есть более важные дела: это и коронавирус, и передача власти, и многое другое. Поэтому мы можем предположить, что при поддержке со стороны глобальных инвесторов до конца этой недели пара доллар-рубль закрепится ниже отметки в 77,00 руб. Более того, учитывая тот факт, что не за горами ноябрьский налоговый период, есть всё предпосылки и для более мощного укрепления российской валюты», – прогнозирует Полевой.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» заявил, что в понедельник российский рынок продолжил свой рост на позитивном внешнем фоне.

«Выборы в США завершились – победа Байдена становится всё более очевидной, – подчеркнул он. – Впереди возвращение политической системы США к обсуждению экономических стимулов. А это, что уже понятно, продолжит ослаблять доллар и подпитывать интерес к рисковым активам, к которым, как известно, относится и рубль, который вчера весь день продолжал укрепляться».

Однако, как напомнил Кочетков, рубль был в числе наиболее перепроданных валют. Поэтому, по его мнению, небольшой откат ещё возможен.

«Но общая направленность аппетитов глобальных игроков к риску продолжит смещаться в сторону валют ЕМ. Поэтому до конца года мы почти наверняка увидим более крепкий рубль. А уже в следующем году, когда есть надежды на улучшение рынка «чёрного золота», наша валюта способна вернуться к докоронавирусным показателям», – резюмировал эксперт.