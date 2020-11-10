Макрон призвал ЕС ответить на исламскую угрозу

Президент Франции Эммануэль Макрон на мини-саммите Евросоюза, который прошел по видеосвязи, призвал руководителей ЕС дать совместный ответ на исламскую угрозу – сообщает «Международное французское радио. В саммите также приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Не нужно путать борьбу с нелегальной иммиграцией и борьбу с терроризмом, но мы должны трезво смотреть на связь, которая существует между двумя этими феноменами», — сказал Макрон. Президент Франции напомнил, что недавний теракт в Ницце, совершенный выходцем из Туниса, который попал в Европу через итальянский остров Лампедуза, «к сожалению, иллюстрирует» эту связь.

Руководители ЕС договорились о развитии общих баз данных, обмене информацией и усилении уголовного наказания по статьям, связанным с терроризмом. Кроме того, Макрон намерен представить новые предложения по усилению борьбы с исламистским террором на заседании Европейского совета, которое состоится 10 декабря.