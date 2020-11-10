На БелАЭС после испытаний потребовалась замена оборудования

После проведения испытаний на БелАЭС потребовалась замена некоторого оборудования, которая никак не повлияет на радиационную и ядерную безопасность, сообщил ТАСС консультант Госатомнадзора МЧС Белоруссии Олег Соболев.

«БелАЭС проинформировал нас о том, что после испытаний выявлена необходимость замены определенного оборудования, что не влияет на радиационную и ядерную безопасность», - рассказал специалист.

Ранее литовский оператор заявил о прекращении выработки электроэнергии на БелАЭС, на что Соболев указал на обязанность Госатомнадзора проинформировать по вопросам, связанным с ядерной безопасностью, вопросами генерации. МЧС, по его словам, данной проблемой не занимается. Он уверен, что ситуация не повлияет на «радиационную и ядерную безопасность» республики.