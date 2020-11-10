На Украине закрыли уголовное дело против Байдена

Украинская полиция закрыла уголовное производство в отношении кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, сообщает издание Укринформ со ссылкой на собственные источники. Кроме того, издание приводит фото документа, датированного 29 сентября 2020 года, о закрытии уголовного дела в отношении Байдена.

Дело было возбуждено в марте 2020 года по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина, на увольнении которого в 2016 году настоял вице-президент США Джо Байден. Ранее Шокин возбудил уголовное дело в отношении украинской газовой компании Burisma Holdings, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден.