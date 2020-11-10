ЦБ обнаружил опасность в наличных на кассах

Супротив права

Банк России ввел, а точнее — рекомендовал кредитным организациям ввести лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов, сообщил ТАСС. Сервис по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных поселениях был запущен в 2019 году.

Объясняется рекомендация, прямо скажем, невнятно: «для минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП) в противоправную деятельность».

Ежедневный лимит составит 5 тыс. рублей на одного человека, но если кто-то и впрямь начнет снимать деньги каждый день, то к концу недели упрется в ежемесячный лимит — 30 тыс. рублей. То есть снять деньги можно только шесть раз в месяц. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.

Последний также рекомендует работникам магазинов пройти дистанционное обучение и тестирование, которое необходимо для снижения риска попадания в обращение банкнот и монет поддельных. Звучит интригующе.

Услуга по выдаче наличных торгово-сервисными предприятиями не актуальна для большей части территории России, на которой присутствует достаточно разветвленная сеть банковского сервиса. Она предназначена для малонаселенных и отдаленных областей нашей страны, указывает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Контроль за подобными операциями в этих районах по объективным причинам не может осуществляться столь же эффективно, как в населенных пунктах с более развитой финансово-кредитной инфраструктурой, объясняет аналитик. И это создает возможности для преступных действий по реализации поддельных денежных знаков. Следует учитывать и то, что простому гражданину трудно отличить подлинную денежную купюру от фальшивки, тем более, что существуют подделки высокого качества.

В результате ослабленного контроля, население отдаленных районов оказывается абсолютно беззащитным перед мошенниками, которые через руки ничего не подозревающих граждан вбрасывают в систему денежного обращения поддельные купюры, поясняет Анатолий Гожий.

В общем, в ином ТСП с чьей-то карты спишут настоящие рубли в безналичной форме, а выдадут её владельцу — совершенно ненастоящие! Да, банки через свои банкоматы такое вытворять, конечно, не станут. А вот в торговле, оказывается, подобное возможно. Но при введении услуги эта возможность никому в ЦБ, наверное, и в голову не пришла. Что вполне объяснимо. Изощренность мошенников зачастую идет впереди ограничительных мер, которые вводятся постфактум.

Кстати, в июле 2020 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что данный проект охватывает более 4,2 тыс. торговых точек, информирует ТАСС. То есть, масштаб потенциальных мошеннических операций значителен, хотя, несомненно, большинство указанных торговых точек принадлежит и обслуживается порядочными людьми. В порядочности большинства работников магазинов сомневаться не приходится Ольга Зиновская/ТАСС

Вопрос устойчивости банковской системы

Внесение поправок в пилотный проект – практика абсолютно нормальная, указывает эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. Банк России, запустив услугу cash-out, увидел потенциальную возможность противоправного ее использования при обналичивании средств и теперь стремится убрать такую возможность с помощью введения лимитов. Можно, конечно, копнуть глубже, говорит он, допуская, что с помощью такой меры ЦБ страхуется и от возможного повторения весенне-летнего мощного оттока средств из банковской системы. Все-таки за период первой волны пандемии профицит ликвидности российских банков существенно сократился: с 3,6 трлн рублей в январе до 1,4 трлн по состоянию на сентябрь.

Фактически граждане и компании вывели из российских банков в 2020 году более 2 трлн рублей, и если проецировать что-то похожее и на вторую волну пандемии, то станет понятно, что при повторном «локдауне» у российских банков могут быть финансовые сложности. Вот Банк России и «сужает» потенциальные каналы оттока ликвидности из банковского сектора, говорит аналитик.

Эффективность вводимых дополнений представляется высокой, указывает Антон Гринштейн. Лимиты на снятие средств достаточно низкие, чтобы максимально усложнить процесс противоправного использования торгово-сервисных предприятий. Единственным дополнением к тому, что было озвучено в информационном письме, можно было бы предложить введение барьера суммы покупки, после которого услуга cash-out могла бы быть оказана. Скажем, покупки в 500 рублей, или 10% от предлагаемого суточного лимита в 5000 рублей, было бы достаточно, чтобы cash-out не рассматривался для противоправных действий.

В текущей ситуации какого-то серьезного влияния на банковскую систему России, услуга cash-out и введение лимитов на нее не окажет, уверен эксперт. А вот при продолжении реализации планов по увеличению количества банковских услуг, оказываемых непосредственно в ТСП, можно ожидать трансформации банков к более виртуальным форматам, и превращению их в своего рода финансового провайдера с минимальным количеством офф-лайн представительств, полагает он.

Но, кстати говоря, руководство далеко не всех банков с тем же рвением, как в Сбере, стремится перестать быть банками. Да и там не стремятся, как будто, расставаться с банкоматами.

Поэтому... Ликвидность банковской системы, конечно, волнует всех, как и подлинность купюр в обращении. Но важнейшую функции по выдаче денег со счетов (со взятием, между прочим, комиссии при использовании карт других банков) кредитные учреждения, несомненно, желают оставить за собой. Возможно, в этом отношении у банков и ЦБ возникло в этом вопросе более полное общее понимание.