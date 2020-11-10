Нефть теряет позиции после уверенного роста накануне

Нефть показывает отрицательную динамику утром 10 ноября после уверенного роста накануне, сообщает Прайм.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах на новостях о новых ограничениях в Европе и США из-за пандемии коронавируса, а также опасениях ослабления спроса в связи с этими ограничениями.

К 8:19 по московскому времени стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла показателя $42,03 за баррель, потеряв по отношению к торгам накануне $0,37 (0,87%). Днем ранее контракты выросли в цене на $2,95 (7,5%), показав максимальный с 1 июня прирост, сообщает Dow Jones Market Data.

Сорт WTI с поставками в декабре в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достиг отметки $39,82 за баррель, потеряв $0,47 (1,17%) по отношению к уровню предыдущей сессии.

Ранее сообщалось, что цены на нефть уверенно росли 9 ноября на новостях из США, указывающих на победу демократа Джо Байдена. При этом официально итоги выборов еще не объявлены, но некоторые СМИ заявили, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США.

По мнению аналитика по сырьевому сектору VI Investment Corp. Вила Сунгчил Юня, цены на нефть идут вверх на ожиданиях, что «администрация нового президента США Джо Байдена будет более предсказуемой и стабильной», а также примет новый пакет мер поддержки экономики.