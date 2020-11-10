Нидерланды уличили в спонсорстве российских НКО

Нидерланды через консульство в Петербурге перечисляют миллионы рублей активистам и некоммерческим организациям, которые занимаются деструктивной политической работой. К такому выводу пришли журналисты Федерального агентства новостей, проведя собственное расследование..

По данным ФАН, речь идет о восьми организациях из Петербурга, Пскова и Архангельска. Так, например, Санкт-Петербургский институт права имени Принца П. Г. Ольденбургского, лишенный лицензии, ведет лекции для студентов и школьников о выборах с использованием антироссийской риторики. За это институт получил от Нидерландов 13 миллионов рублей, утверждают авторы расследования.

Руководители НКО не отрицают иностранное финансирование, некоторые видят в нем залог успешного развития. Такого мнения придерживается директор «Центра развития некоммерческих организаций» Анна Орлова. По ее словам, разные источники финансирования – залог устойчивости некоммерческой организации. Центр Орловой признали иностранным агентом за систематические зарубежные вливания. Финансовая помощь Нидерландов нарушает 55-ю статью Венской конвенции, по которой дипломаты обязаны не вмешиваться во внутренние дела России.