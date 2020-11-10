Пашинян взял на себя ответственность за карабахскую неудачу

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что несёт личную ответственность за сложившиеся вокруг Нагорного Карабаха обстоятельства. На своей странице в Facebook он написал, что произошедшее – большая неудача для всех армян: «Это большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни. И я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести».

При этом он подчеркнул, что верит в то, что Армения и Нагорный Карабах должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам.

Кроме того, Пашинян заявил, что необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха.

«Да, мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Нам необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию Армении», – резюмировал Пашинян.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин назвал происходящее сейчас в Нагорном Карабахе большой трагедией. При этом он выразил надежду на то, что предпринятые для урегулирования ситуации шаги приведут к установлению мира.

«Происходящее в Карабахе – по-настоящему большая трагедия, – заявил президент РФ в ходе выступления на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), – с большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договоренности о прекращении кровопролития».

Как подчеркнул Путин, он очень надеется на то, что все предпринятые шаги приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении.

Напомним, минувшей ночью Никол Пашнян, Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали трехстороннего соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября. Сразу после этого премьер министр Армении написал в соцсетях, что «заявления стало для него и народа Армении очень болезненно, но он принял решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией».

Позже он заявил, что военные действия в Карабахе полностью не остановились, несмотря на заключение соглашения о полном прекращении огня. Также он подчеркнул, что военные страны настояли на подписании мирного соглашения, так как «ресурс исчерпан».