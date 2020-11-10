Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал совместное заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении военных действий в Карабахе.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично приняла очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00 Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа. Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации и признательности людей, которые лучше всего обладают ситуацией. Также исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации. В ближайшие дни напишу об этом сообщение. Это не победа, но поражения нет», – написал Пашинян в Facebook.