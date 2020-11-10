Пашнян заявил о частичном продолжении военных действий в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян заявил со своей страницы в Фейсбук, что военные действия в Карабахе полностью не остановились, несмотря на заключение соглашения о полном прекращении огня. Также он заявил, что военные страны настояли на подписании мирного соглашения, поскольку «ресурс исчерпан».

«Боевые действия в Карабахе не полностью прекратились, мы надеемся, что они прекратятся», - пишет он.

Ранее Пашнян заявил о подписании трехстороннего заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 1:00 10 ноября. Подписи под документом поставили президенты России, Азербайджана и премьер Армении. Пашнян после подписания сообщил со страницы соцсети Фейсбук, что «заявления стало для него и народа Армении очень болезненно, но он принял решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией».

«Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения», - заявил премьер Армении. Он призвал проанализировать годы «независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого».