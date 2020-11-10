Пробный шар: Госдума впервые утвердила министров по новому закону

Министры прошли не на «ура»

Государственная Дума во вторник проголосовала за кандидатуры пяти министров, предложенных главой кабинета Михаилом Мишустиным вместо отправленных в отставку накануне Александра Новака, Дмитрия Кобылкина, Евгения Дитриха и Владимира Якушева. При этом стало вакантным место министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Возможную интригу еще в понедельник убил первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, объявивший, что у правящей партии никаких возражений персоналии Николая Шульгинова (будущий министр энергетики), Виталия Савельева (Минтранс), Александра Козлова (Минприроды), Ирека Файзуллина (Минстрой) и Алексея Чекункова (Минвостокразвития) не вызывают.

Это совершенно объяснимо, так как перечисленные «новые» лица прекрасно знакомы со многими депутатами много лет, и парламентарии не воспринимают никого из них как «темных лошадок». В общем, парламентская фракция правящей партии не поставила под сомнения предложения главы правительства, менее года назад утвержденного с её активным участием.

В связи с этим положенное по регламенту «собеседование» кандидатов в министры в профильных комитетах Госдумы носило полностью протокольный характер. Все комитеты почти единогласно рекомендовали утвердить кандидатов Мишустина на свои посты.

«Фракция «Единой России» проголосует так, как это предполагает новая редакция Конституции. Мы отпахали наши мандаты и доминируем в Госдуме совершенно заслуженно», — лаконично прокомментировала «Эксперту Online» голосование член Комитета Госдумы по госстроительству от фракции ЕР Ирина Белых.

Ожидаемо (и без последствий) против «поспешного» назначения выступила фракция КПРФ. Во фракциях ЛДПР и «Справедливой России» положительно восприняли только часть кандидатур.

Заместитель руководителя фракции «СР» Михаил Емельянов рассказал «Эксперту Online», почему отношение его однопартийцев к предлагаемым кандидатурам не одинаковое.

«Мы решили поддержать выдвижение Александра Новака на пост вице-премьера, и Ирека Файзуллина на должность министра строительства, поскольку видели их в деле в сложной обстановке, и они не сплоховали. А вот Александра Козлова и Виталия Савельева наша фракция в министерских креслах не видит. Мы не считаем, что на своих предыдущих постах они показали достойные результаты, и у нас нет оснований ожидать, что и во главе министерств их деятельность окажется более успешной», — сказал он.

О неприятии кандидатур Савельева и Козлова эмоционально заявил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский (первого — по профессиональным мотивам, второго — по политическим). Симпатии же и претензии «эсеров», говорит Емельянов, носят исключительно профессиональный характер и никак не связаны с политическими взглядами кандидатов в министры.

Этим фракция СР отличается и от депутатов-коммунистов, которые, по его словам, приняли решение в полном составе воздержаться от голосования на сегодняшнем пленарном заседании Госдумы — как из-за политической антипатии к любым персонам просто потому, что их поддерживает «Единая Россия», так и из-за неуверенности в их профессиональных качествах.

Тем не менее, из-за доминирования партии власти сегодняшнее голосование носило почти целиком формальный характер, продолжает Емельянов.

«Сама по себе формула, при которой парламент может не согласиться в предложенными кандидатурами министров, очень правильная, поскольку она корректирует баланс исполнительной и представительной властей. Хотя президент может проигнорировать отрицательное голосование в парламенте, в реальности он вряд ли пойдет на то, чтобы просто отмахнуться от мнения депутатов, поскольку это приведет к политическому кризису. Однако при нынешнем партийном раскладе в Госдуме такого кризиса можно не опасаться», — подчеркивает он.

Новая политическая практика

Хотя в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что происходящее является «обычной ротацией кадров», тем не менее, сегодняшнее заседание в Госдуме не было рутинным: впервые с начала 1990-х годов парламент получил правовую возможность сказать свои «да» или «нет» по поводу внесенных правительством кандидатур.

Причем глава государства именно к этому и стремился. О смене министров было объявлено накануне первого пленарного заседания после того, как вступили в силу полномочия Госдумы их утверждать. Сразу же можно было и посмотреть, как работают новые конституционные полномочия.

Важность сегодняшнего голосования в Госдуме совсем не в персоналиях потенциальных министров, а в том, что 10 ноября 2020 года в России сделан первый шаг к созданию новой политической культуры, согласен старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.

«Это случилось первый раз в современной истории России, когда президент добровольно делится политической ответственностью с парламентом. Депутатам дана возможность набраться смелости и отвергнуть кандидатуры министров, и при этом публично проаргументировать свое неприятие», — объяснил он «Эксперту Online», в чем «эпохальность» этого вторника.

По оценке Зудина, возможность трижды отвергнуть предложенные премьер-министром кандидатуры придает парламенту вес, которого у того не было никогда с 1993 года. Впервые это происходит и по новой редакции Основного Закона.

«Конечно, президент может выступить в качестве последней инстанции в споре между премьер-министром и парламентом. Но если президент просто продавит отвергаемые депутатами кандидатуры, он этим ничего не докажет, кроме разве что силы своей воли. Парламент же покажет, что сумел собрать большинство по спорному вопросу, а весомость решения коллективного разума в публичном пространстве ценится намного выше, чем "упертость" главы государства. Именно такая коллизия была, когда президент Борис Ельцин продавливал через Госдуму на пост премьера Сергея Кириенко, угрожая роспуском парламента», — напоминает политолог.

Первые ростки новой политической культуры, посеянные сегодня, состоят в том, что разные ветви власти учатся общаться и договариваться. «Это новая политическая практика, очень важная для всех нас — даже тех, кто в голосовании участия не принимает», — заключает Зудин.