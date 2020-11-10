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Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в России наступит настоящая зима

Москва, 10.11.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в России наступит настоящая зима

Евгений Курсков/ТАСС

Сегодня утром, выглянув в окно, многие жители нашей страны увидели припорошенные снегом улицы. И тут же задались вопросом: неужели наступила зима?  

Когда-нибудь она должна начаться, так почему бы и не сейчас. По прогнозу синоптиков, холода придут в регионы нашей необъятной родины в разное время и разные по силе. Причём в каких-то районах России мороз и снег уже стоят на пороге и стучатся в двери, а где-то - всё будет позже обычного.

Так что пока можно сильно не напрягаться и не бояться какого-то аномального холода. Но, подготовиться ко всему этому нужно, а значит необходимо знать, когда и где наступит климатическая зима.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Жители Москвы пока могут не переживать относительно холодов: климатическая зима придёт в столицу, но не раньше 20-х чисел ноября. Хотя снег будет падать и до того времени, но воздух оставаться относительно тёплым. В частности, днём до конца второй декады последнего месяца осени будет около нуля, с переходом в отрицательные значения, по ночам подморозит до минус 5.

При этом метеорологи обещают, что аномальных холодов не планируется и в конце месяца – температура ожидается выше климатической нормы. Причин для резких погодных перемен или каких-то катаклизмов специалисты не видят совсем. Так что убирать далеко тёплые шапки и варежки с куртками не стоит, но и запасаться тулупами да валенками тоже пока нет необходимости

Погода в СПб. Главный синоптик Петербурга назвал дату наступления зимы

В Санкт-Петербурге погода стоит очень странная. Местные жители не могут нарадоваться удивительно тёплой для этого времени года климатической обстановке. Но синоптики уже стращают скорыми холодами. Так, Александр Колесов, главный по погоде в Северной столице, обещает резкое и заметное понижение температурного фона и снег уже с 15 числа.

А вот если зайти на любой погодный сайт, то ничего такого и в помине нет: довольно тепло – до плюс 2, дожди и никаких морозов раньше конца ноября – начала декабря и не обещается. Кому в этой ситуации верить – совершенно непонятно. При этом тот же синоптик обещал ранее тёплым весь ноябрь и даже аномально тёплым, с дождями, без снега и заморозков. Так что жители СПб запутались и поставили резиновые сапоги рядом с зимней обувью, а лучшим прогнозом будет посмотреть утром на уличный градусник или просто в окно. В общем петербуржцам и гостям СПб мы рекомендуем одеваться по погоде, а не прогнозу синоптиков.

Погода в Крыму. До зимы пока далеко

А вот в Крыму несмотря на то, что до настоящей зимы здесь пока далеко, синоптики обещают в ноябре холоднее, чем обычно – на 1-2 градуса ниже нормы.

При этом ожидается, что с 15 числа в Крым придёт холодный арктический воздух, который понизит температуру до плюс 3. Возможен штормовой ветер и осадки в виде мокрого снега – скорее всего уже в эти выходные. По ночам градусник будет показывать отрицательные значения – минус 1-2, а днём около плюс 5. Так что время для отдыха неподходящее, сезон закончился, хотя и о настоящей зиме в Крыму говорить, конечно же, рано.

Погода в Приморье. То в жар, то в холод

В Приморье тепло ещё в прошедшие выходные сменилось настоящей зимой. Но местных жителей волнует вопрос – задержится ли она или нет? Синоптики говорят, что погода будет неоднородная и холод в середине недели сменится очередным потеплением. Если сегодня в регионе ещё небольшой минус и идёт снег, то уже со среды градусники местами покажут до плюс 8.

В четверг станет ещё теплее из-за влажного атмосферного фронта, который идёт с Японского моря – на юге края температура поднимется вообще до рекордных плюс 15. К выходным в регионе вновь немного похолодает, местами до нуля градусов, возможен мокрый снег. Но с среднем по Приморье будет плюс 5-7, на севере же края относительно холодно – минус 1-3

Погода в Сибири и на Урале. Зима наступит очень скоро

В Сибири в ближайшие 10 дней наступит настоящая зима. По прогнозу синоптиков, температура воздуха понизится до отрицательных значений: в Новосибирской области столбики термометров покажут минус 1-8 в светлое время суток, ожидаются снег с дождём, на дорогах возможна гололедица, так что водителям стоит быть крайне внимательными.

На территорию Кузбасса зима придёт начиная уже с этого четверга, а в субботу резкое похолодание ждёт Алтай. Хотя горная его часть сохранит рекордно тёплую погоду для этого времени года.

На Урале тоже уже начинается зима. Например, в Челябинской области дневные значения температуры понизятся по ночам до минус 10, днём будет немногим теплее – минус 8-9, выпадет снег.

Свердловскую область холода посетят уже завтра, когда столбики термометров опустятся до минус 4-6 в светлое время суток, а после полуночти - до минус 15, прогнозируется снег. И как утверждают специалисты, ожидать возвращения тепла жителям Урала уже не стоит.

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