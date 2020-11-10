Путин: происходящее в Карабахе – большая трагедия

Глава российского государства Владимир Путин назвал происходящее сейчас в Нагорном Карабахе большой трагедией. При этом он выразил надежду на то, что предпринятые для урегулирования ситуации шаги приведут к установлению мира, передаёт РИА Новости.

«Происходящее в Карабахе – по-настоящему большая трагедия, – заявил президент РФ в ходе выступления на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), – с большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договоренности о прекращении кровопролития».

Как подчеркнул Путин, он очень надеется на то, что все предпринятые шаги приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашнян заявил о подписании трехстороннего заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября. Подписи под документом поставили президенты России, Азербайджана и глава правительства Армении. Пашинян после подписания написал в соцсетях, что «заявления стало для него и народа Армении очень болезненно, но он принял решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией».

Позже Пашинян заявил, что военные действия в Карабахе полностью не остановились, несмотря на заключение соглашения о полном прекращении огня. Также он подчеркнул, что военные страны настояли на подписании мирного соглашения, так как «ресурс исчерпан».