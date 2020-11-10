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Равные права и возможности: от слов к действиям

Москва, 10.11.2020
Все люди разные. Мы не можем изменить свой возраст, расу, гендер или сексуальную ориентацию. Мы рождаемся и живем с разным состоянием здоровья, и иногда случается так, что оно резко меняется, вследствие чего меняются способности и потребности.
  • Равные права и возможности: от слов к действиям

предоставлено пресс-службой

Но права каждого человека — на работу, образование и общение, творчество, участие в жизни общества — остаются неизменными и равными для всех. Из этой мысли появилась стратегия Diversity and Inclusion (сокращенно D&I), в переводе это означает «многообразие и вовлечение».

Многообразие и вовлечение — это бизнес стратегия предоставления равных возможностей всем сотрудникам, независимо от гендерной или национальной принадлежности, возраста, физических, ментальных и других особенностей, осуществляемая путем разнообразия состава сотрудников, в т.ч. изменения инфраструктуры и движения общества в целом (борьба со стереотипами).

Согласно исследованию, проведенному всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2019 году и посвященному теме гендерного равенства, в некоторых сферах равноправие полов в российском обществе стало менее ощутимым. В первую очередь респонденты отмечают неравенство прав в получении зарплаты в соответствии с количеством и качеством труда: 29% опрошенных утверждают, что у мужчин в этом вопросе прав больше, а среди женщин эта доля достигает 35%. О равенстве прав на получение зарплаты говорят 62% россиян (против 75% в 2015 г.). Негативная динамика также заметна в вопросе о праве работать по профессии: четверть участников опроса (24%) считают, что у мужчин прав больше (против 19% в 2015 г.), а о равноправии говорят две трети (66%) опрошенных (против 76% в 2015 г.).

Ассоциация «Равные права и равные возможности» - первая в России коммуникационная площадка для коммерческих, некоммерческих организаций и лиц, имеющих успешный опыт внедрения проектов, практик и программ, направленных на устроеннее трудовой и социальной дискриминации лиц на основании их пола, возраста, физических или иных ограничений.

26-27 ноября состоится Форум и Премия «Женщина имеет значение» - мероприятие, нацеленное на выявление и освещение лучших проектов, практик и программ Российских компаний в отношении женщин, их достижений, стремлений и прав.

Второй день Форума пройдет при поддержке Ассоциации «Равные права и равные возможности» и будет посвящен лучшим корпоративным практикам в области Diversity&Inclusion. Представители крупнейших российских и зарубежных компаний обсудят такие темы как: Почему важно развивать инклюзивный подход в 21 веке?; Инклюзивное лидерство; CEO российских и международных компаний о современных тенденциях работы с командами; Международные стратегии D&I; Эйджизм в коммуникационной индустрии - неизбежное зло или дорога молодым и многие другие

В преддверии Форума эксперты Ассоциации «Равные права и равные возможности» подготовили руководство для специалистов, начинающих политику разнообразия и вовлечения у себя в компании, основанное на лучших практиках и стратегиях разнообразия компаний, которые входят в Ассоциацию.

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