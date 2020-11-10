Российский врач рассказала о способах восстановить здоровье после коронавируса

Российский врач Яна Осинцева рассказала, как восстановить здоровье после перенесенного коронавируса COVID-19. По словам специалиста, вирус в первую очередь наносит удар лёгким и нервной системе человека. Поэтому многие переболевшие COVID-19 жалуются на проблемы со сном, быструю утомляемость и «плавающие» боли в разных частях тела, передаёт РИА Новости.

В этой связи Осинцева рекомендует пройти курсы физиотерапии, массажей и приёма специальных медикаментозных препаратов. При этом она пояснила, что соответствующее решение должен принимать только терапевт и невролог.

При осложнениях на лёгкие врач советует принимать поливитамины группы В, а также обеспечить максимальное кислородное насыщение организма.

«Замечательный эффект дают барокамеры, различные ингаляции, а также дыхательная гимнастика», – сказала врач.

Самым оптимальным способом восстановления лёгких, было бы посещение морских курортов. При отсутствии такой возможности можно делать ингаляции медицинскими физрастворами либо минеральной водой «Ессентуки-17».

«В любом случае полноценное восстановление невозможно без прогулок на свежем воздухе и без правильного питания, включающего в себя рыбу, мясо, фрукты, овощи и крупы», – резюмировала специалист.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 68 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в российской столице составило 7 429 человек. Днём ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 72 пациента.

8 ноября, столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в столице не произошло стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Но, по словам мэра, система здравоохранения на данном этапе вполне справляется и власти города не намерены вводить полный локдаун.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 20 977 случаев коронавируса. Всего к утру 10 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 817 109. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 350 741 (+15 600) россиян, активных случаев – 435 207 (+5 009). Жертвами коронавируса в стране стали 31 161 человек – 368 за последние сутки.

Наиболее высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 5 902. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+1485), Подмосковье (+685), Нижегородская область (+402) и Архангельская область (+341).

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.