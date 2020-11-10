Суточный прирост новых случаев COVID составил 20,9 тысяч

За сутки в России выявлено 20 977 новых больных коронавирусной инфекцией, из которых 5 тыс. 322 или 25,4% больных не имели клинических проявлений, передает оперштаб. Умерли за сутки 368 пациентов, выписаны из российских больниц по выздоровлению 15,6 тыс. человек. Днем ранее в России был зафиксирован антирекорд - 21 798 новых случаев коронавируса.

В общей сложности в стране зарегистрировано 1 817 109 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число безвозвратных потерь за весь период эпидемии составляет 31 161 человек. Поправились за весь период эпидемии 1 350 741 человек. Число активных больных на текущий момент составляет 435 207.

Наиболее высокие показатели по приросту остаются в Москве, за сутки выявлено 5 902 случаев, днем ранее - 6 897. На втором месте антирейтинга регионов с наиболее высокими показателями распространения инфекции расположился Санкт-Петербург (+1485), на третьем Московская область (+685). В пятерке Нижегородская область (+402) И Архангельская область (+341).

В мире число случаев заражения COVID-19 превысило 50 млн, летальных исходов зафиксировано 1,2 млн. На первом месте мирового антирейтинга продолжают оставаться США (10,1 млн), далее следует Индии (8,5 млн), Бразилии (5,6 млн) и Франции (1,8 млн). Россия сохраняет за собой пятую позицию.