Страховщики рассказали о росте мошенников на рынке автострахования

Страховые компании отмечают активизацию мошенников на рынке услуг автострахования с началом пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС, ссылаясь на замдиректора по управлению убытками ВСК Артема Короля.

«Из-за пандемии и общей экономической обстановки в стране доходы граждан сокращаются, отдельных из них это толкает на незаконные способы получения денег», - уточнил специалист. Он добавил, что в ОСАГО, в том числе по автомобилям, зарегистрированным в Абхазии и Южной Осетии, также отмечается рост числа мошенников, доля которых в зависимости от региона может достигать 50%. По словам Короля, данные обстоятельства оказывают серьезное давление на страховщиков. Он добавил, что параллельно с этим отмечается снижение «мошенничества в убытках по риску "Хищение"» с дальнейшей продажей ТС за рубеж. Происходит это в связи с ограничением выезда за границу из-за пандемии коронавирусной инфекции, добавляет специалист.

Мошенники во время пандемии используют обкатанные ранее схемы обмана, к примеру, они стали «бить автомобили», также увеличилось число «бытового мошенничества», когда обычные автолюбители при ДТП пытаются включить в состав ущерба повреждения, полученные ранее, рассказал представитель страховщиков.