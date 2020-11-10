Трамп намерен стать президентом США в 2024 году

Президент США Дональд Трамп в случае поражения на президентских выборах в 2020 году намерен баллотироваться в 2024 году, пишет издание Axios со ссылкой на свои источники – сообщил РБК.

Действующее законодательство не запрещает президенту США, занимавшему должность один срок, повторно принимать участие в президентских выборах.

В настоящее время ни один из кандидатов в президенты США не набрал необходимого для победы количества голосов выборщиков. Подсчет голосов продолжается в штатах (где оба кандидата имеют теоретические шансы на победу) Аризона, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания.

Избирательный штаб Трампа подал иск в Верховный суд США с требованием не учитывать при подсчете голосов бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия. Кроме того, множество исков подано в местные суды штатов, с требованием устранить множество нарушений и пересчета голосов.

Не смотря на продолжающийся подсчет голосов, в субботу, 7 ноября, большинство американских СМИ объявили победителем президентских выборов кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Лидеры Канады, Франции, Германии и Великобритании поспешили поздравить Байдена с победой на выборах.

Ранее журнал «Эксперт» в статье «Stop the count!» допускал возможность участия Трампа в президентских выборах 2024 года.