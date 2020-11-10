Трамп перестал исключать свое поражение на выборах

Американский президент Дональд Трамп перестал исключать возможность своего поражения на выборах, которые состоялись в США 3 ноября, передает CNN, ссылаясь на источник среди помощников главы государства.

Собеседники канал подтвердили, что Трамп начинает «свыкаться с реальностью» и принимать вероятность того, что он проиграет выборы. Однако официальных заявлений со стороны Трампа на этот счет пока не поступало. При этом возможное поражение с главой США уже обсуждали советники политики. По их словам, президент не собирается произносить традиционную речь, в которой признает свое поражение.

Ранее также сообщалось, что некоторые члены семьи Трампа просят его продолжить борьбу.

В свою очередь, кандидат-демократ Джо Байден, который набрал 290 голосов выборщиков при необходимых 270 провозгласил себя новым избранным президентом США. Трамп в ответ на данное заявление своего противника, пообещал вернуть себе лидирующие позиции в некоторых штатах через суд.