Учёные назвали главную причину развития рака

Учёные Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании (США) назвали главную причину развития рака. Согласно их данным, трансформация нормальной клетки в злокачественную обязательно включает усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов, передаёт РИА Новости.

При этом они установили, что ген G6PD, производящий фермент, активный почти во всех клетках тела и участвующий в нормальной переработке углеводов, превращает человеческие клетки в раковые и приводил к злокачественным опухолям.

Проанализировали в ходе опытах на грызунах механизмы, которые участвуют в этой сверхэкспрессии, они определили какие пути были наиболее важными для трансформации.

В итоге было обнаружено, что G6PD стимулирует выработку критически важного кофермента для поддержания восстановительно-окислительного баланса, а также немалого количества предшественников нуклеотидов.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что в условиях, вызывающих окислительный стресс, здоровая клетка приходит к деформации, а раковая в это же время активно функционирует.

Как считаю сами учёные, их открытие подтверждает тот факт, что антиоксиданты поддерживают рост опухоли, а не уменьшают его. Кроме того, теперь стало понятно, почему соединения, которые блокируют биосинтез нуклеотидов, являются одними из самых успешных химиотерапевтических препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями.