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В эфире Иннопром онлайн пройдут российско-итальянский и российско-индонезийский промышленные форумы

Москва, 10.11.2020
  • В эфире Иннопром онлайн пройдут российско-итальянский и российско-индонезийский промышленные форумы

предоставлено пресс-службой

11 ноября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ в режиме онлайн состоятся 2 международных события. С 10:00 до 11:30 по московскому времени пройдет дискуссия, посвященная возможностям для сотрудничества между Россией и Индонезией. Эксперты обсудят ключевые проекты между двумя странами, наиболее перспективные отрасли и точки роста экспорта, а также поговорят о том, как облегчить условия работы для бизнеса на рынке. В 12:00 по московскому времени стартует трансляция российско-итальянского промышленного форума. Спикеры выделят наиболее перспективные отрасли для наращивания сотрудничества между двумя странами, оценят влияние пандемии на роль России и Италии в глобальных производственных цепочках. Также в числе тем для дискуссии – развитие экспорта, двустороннее промышленное и технологическое сотрудничество.

Просмотр сессий проекта Иннопром онлайн доступен для всех на странице сайта проекта.

Спикеры «Российско-индонезийского промышленного форума:

  • Алексей Мешков, врио директора департамента стран Азии, Африки, Латинской Америки Минпромторга России;
  • Сергей Россомахов, торговый представитель Российской Федерации в Республике Индонезия;
  • Путу Хули Ардика, директор департамента морской индустрии, транспортного и оборонного оборудования (IMATAP) Министерства промышленности Республики Индонезия;
  • Дидит Ратам, председатель комитета по России и СНГ, Индонезийская торгово-промышленная палата Республики Индонезия (KADIN);
  • Агунг Нугрохо, президент, PT Regio Aviasi Industri;
  • Бамбанг Нурёно, директор PT. Pusaka Bumi Transportasi;
  • Рози Ринджаяди, вице-президент PT. Hutama Karya (Persero);
  • Андрей Бардиж, заместитель генерального директора по экспортным продажам ТД «СТМ».

                                   Спикеры российско-итальянского промышленного форума:

  • Игорь Караваев, торговый представитель Российской Федерации в Итальянской Республике
  • Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области
  • Эрнесто Ферленги, президент Confindustria Russia
  • Мариза Флорио, директор Московского представительства ИРТП

Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.  

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей.  Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок.  В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.

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