В эфире Иннопром онлайн пройдут российско-итальянский и российско-индонезийский промышленные форумы

11 ноября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ в режиме онлайн состоятся 2 международных события. С 10:00 до 11:30 по московскому времени пройдет дискуссия, посвященная возможностям для сотрудничества между Россией и Индонезией. Эксперты обсудят ключевые проекты между двумя странами, наиболее перспективные отрасли и точки роста экспорта, а также поговорят о том, как облегчить условия работы для бизнеса на рынке. В 12:00 по московскому времени стартует трансляция российско-итальянского промышленного форума. Спикеры выделят наиболее перспективные отрасли для наращивания сотрудничества между двумя странами, оценят влияние пандемии на роль России и Италии в глобальных производственных цепочках. Также в числе тем для дискуссии – развитие экспорта, двустороннее промышленное и технологическое сотрудничество.
Просмотр сессий проекта Иннопром онлайн доступен для всех на странице сайта проекта.
Спикеры «Российско-индонезийского промышленного форума:
Спикеры российско-итальянского промышленного форума:
Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.
Справка об ИННОПРОМ:
Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.