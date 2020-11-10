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В Москве появится еще одно производство лекарств

Москва, 10.11.2020

Правительство Москвы объявило конкурс на поставку лекарственных препаратов. «С победителем будет заключен офсетный контракт на 10 лет, по которому инвестор создаст современное фармацевтическое производство в столице» -  сообщил   заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый офсетный контракт станет для города уже пятым. Общий объем частных инвестиций по четырем заключенным офсетам составляет 11,9 млрд рублей, объем закупок – 71,6 млрд рублей.

«По условиям контракта, победитель конкурса в течение двух лет локализует или модернизирует на территории столицы производство 20 лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На предприятии для нужд города будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Объем частных инвестиций в проект составит один миллиард рублей. Офсетный контракт будет подписан по итогам конкурсных процедур в начале следующего года», – пояснил заместитель мэра.

Он также добавил, что после создания фармпроизводства город гарантирует инвестору в течение восьми лет закупку лекарств, которые будут производиться на предприятии, на общую сумму 1,1 млрд рублей.

«Первые два офсетных контракта Москва подписала также в фармацевтике. В рамках них инвесторы вложат в совокупности 8,8 млрд рублей в локализацию современных фармпроизводств. ЗАО «Биокад» уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», ООО «Р-Опра» разрешение на строительство. По условиям третьего офсетного контракта, ООО «Гемамед» создаст в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных, инвестиции составят 1 млрд рублей. Предметом четвертого офсета, заключенного в этом году с компанией «Вимм-Билль-Данн», стало детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов, объем инвестиций в проект – 2,1 млрд рублей», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Напомним, офсетный контракт предусматривает как госзакупку товара, так и встречные инвестиционные обязательства поставщика по локализации производства. Главная цель офсета – стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия, модернизацию существующих мощностей или освоение новых технологий на производстве.

Москва не только стала первопроходцем в заключении офсетных контрактов (первый подписан осенью 2017 года), но и совместно с Минэкономразвития РФ принимала активное участие в разработке поправок в 44-ФЗ, которые регламентируют данный механизм госзакупки.

«При заключении каждого офсетного контракта столица получает новые рабочие места, также растут налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Кроме того, офсеты дают возможность экономить бюджетные средства, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемого товара, как правило, снижается. Например, по уже заключенным столицей четырем контрактам среднее снижение цен на поставляемую для городских нужд продукцию по сравнению с рыночными аналогами составило 21%. Инвесторы, в свою очередь, получают платежеспособного заказчика, долгосрочную гарантию сбыта локализуемой продукции, последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков», – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

В будущем Москва планирует заключать офсетные контракты в таких сферах, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование, медицинские изделия и питание.

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