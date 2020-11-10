В Москве появится еще одно производство лекарств

Правительство Москвы объявило конкурс на поставку лекарственных препаратов. «С победителем будет заключен офсетный контракт на 10 лет, по которому инвестор создаст современное фармацевтическое производство в столице» - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый офсетный контракт станет для города уже пятым. Общий объем частных инвестиций по четырем заключенным офсетам составляет 11,9 млрд рублей, объем закупок – 71,6 млрд рублей.

«По условиям контракта, победитель конкурса в течение двух лет локализует или модернизирует на территории столицы производство 20 лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На предприятии для нужд города будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Объем частных инвестиций в проект составит один миллиард рублей. Офсетный контракт будет подписан по итогам конкурсных процедур в начале следующего года», – пояснил заместитель мэра.

Он также добавил, что после создания фармпроизводства город гарантирует инвестору в течение восьми лет закупку лекарств, которые будут производиться на предприятии, на общую сумму 1,1 млрд рублей.

«Первые два офсетных контракта Москва подписала также в фармацевтике. В рамках них инвесторы вложат в совокупности 8,8 млрд рублей в локализацию современных фармпроизводств. ЗАО «Биокад» уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», ООО «Р-Опра» разрешение на строительство. По условиям третьего офсетного контракта, ООО «Гемамед» создаст в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных, инвестиции составят 1 млрд рублей. Предметом четвертого офсета, заключенного в этом году с компанией «Вимм-Билль-Данн», стало детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов, объем инвестиций в проект – 2,1 млрд рублей», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Напомним, офсетный контракт предусматривает как госзакупку товара, так и встречные инвестиционные обязательства поставщика по локализации производства. Главная цель офсета – стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия, модернизацию существующих мощностей или освоение новых технологий на производстве.

Москва не только стала первопроходцем в заключении офсетных контрактов (первый подписан осенью 2017 года), но и совместно с Минэкономразвития РФ принимала активное участие в разработке поправок в 44-ФЗ, которые регламентируют данный механизм госзакупки.

«При заключении каждого офсетного контракта столица получает новые рабочие места, также растут налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Кроме того, офсеты дают возможность экономить бюджетные средства, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемого товара, как правило, снижается. Например, по уже заключенным столицей четырем контрактам среднее снижение цен на поставляемую для городских нужд продукцию по сравнению с рыночными аналогами составило 21%. Инвесторы, в свою очередь, получают платежеспособного заказчика, долгосрочную гарантию сбыта локализуемой продукции, последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков», – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

В будущем Москва планирует заключать офсетные контракты в таких сферах, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование, медицинские изделия и питание.