В Москве введены новые ограничения из-за коронавируса

Столичный градоначальник Сергей Собянин ввёл в Москве новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. В частности, с 23:00 мск до 06:00 мск будут закрыты для обслуживания посетителей точки общепита (рестораны, кафе, бары, кальянные). Это не распространяется на торговлю навынос и доставку.

Студенты вузов и колледжей переводятся на дистанционную систему обучения. Транспортные карты учащихся и студентов временно заблокируют, им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Максимальная вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сокращена до 25% от общего количества мест. Проведение других культурных, развлекательных и просветительских мероприятий в Москве приостановлено. При этом меры не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти.

На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать действия с Департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора.

Приостановлена работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях. Развлечения для детей возможны только на открытом воздухе. Всем организациям, обслуживающим граждан, столичные власти рекомендовали использовать систему чек-инов.

Отмечается, что новые ограничения введены с 13 ноября по 15 января 2021 года, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 68 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в российской столице составило 7 429 человек. Днём ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 72 пациента.

8 ноября, столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в столице не произошло стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Но, по словам мэра, система здравоохранения на данном этапе вполне справляется и власти города не намерены вводить полный локдаун.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 20 977 случаев коронавируса. Всего к утру 10 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 817 109. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 350 741 (+15 600) россиян, активных случаев – 435 207 (+5 009). Жертвами коронавируса в стране стали 31 161 человек – 368 за последние сутки.

Наиболее высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 5 902. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+1485), Подмосковье (+685), Нижегородская область (+402) и Архангельская область (+341).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.