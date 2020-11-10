Вход/Регистрация Подписка

В Москве введены новые ограничения из-за коронавируса

Москва, 10.11.2020

Столичный градоначальник Сергей Собянин ввёл в Москве новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. В частности, с 23:00 мск до 06:00 мск будут закрыты для обслуживания посетителей точки общепита (рестораны, кафе, бары, кальянные). Это не распространяется на торговлю навынос и доставку.

Студенты вузов и колледжей переводятся на дистанционную систему обучения. Транспортные карты учащихся и студентов временно заблокируют, им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Максимальная вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сокращена до 25% от общего количества мест. Проведение других культурных, развлекательных и просветительских мероприятий в Москве приостановлено. При этом меры не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти.

На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать действия с Департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора.

Приостановлена работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях. Развлечения для детей возможны только на открытом воздухе. Всем организациям, обслуживающим граждан, столичные власти рекомендовали использовать систему чек-инов.

Отмечается, что новые ограничения введены с 13 ноября по 15 января 2021 года, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 68 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в российской столице составило 7 429 человек. Днём ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 72 пациента.

8 ноября, столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в столице не произошло стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Но, по словам мэра, система здравоохранения на данном этапе вполне справляется и власти города не намерены вводить полный локдаун.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 20 977 случаев коронавируса. Всего к утру 10 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 817 109. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 350 741 (+15 600) россиян, активных случаев – 435 207 (+5 009). Жертвами коронавируса в стране стали 31 161 человек – 368 за последние сутки.

Наиболее высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 5 902. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+1485), Подмосковье (+685), Нижегородская область (+402) и Архангельская область (+341).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Верховный суд подыграл Трампу
    Оправдались надежды и опасения американских избирателей, связанные с Верховным судом США. Он принял решение, которое, объективно, повышает шансы Дональда Трампа на переизбрание президентом. Но оно так же увеличивает вероятность реформы Верховного суда, которую анонсировали демократы.
  2. От чего убегают женщины
    Мировая премьера картины «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су состоялась на Берлинале-2020, где фильм удостоился «Серебряного медведя». Классик корейского кинематографа традиционно для себя снял приглушенное медитативное киновысказывание о нынешнем мире сломанных коммуникаций
  3. Азербайджан продолжает наступление в Карабахе
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама