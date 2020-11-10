В правительстве признали отставание первичного звена здравоохранения

Первичное звено здравоохранения в России нуждается в модернизации, поскольку «очень сильно отстало», сообщил в интервью ТАСС первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Он уточнил, что большинство людей, приходя в поликлиники и больницы, видят не «улучшения, а ухудшение» ситуации. Чиновник заявил, что эту проблему необходимо «решить сейчас».

«Она осознана, выделены деньги, ресурсы, налажена подготовка врачей», - заявил он. Белоусов считает, что основной проблемой первичной медицины сегодня является подготовка кадров.

Годом ранее российский президент Владимир Путин дал поручение кабмину подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения в целом по стране, после чего подготовить программы для каждого региона в отдельности. Путин год назад назвал ситуацию с первичной медпомощью «провалом», особо отметив нехватку квалифицированных специалистов и плохую медпомощь жителям отдаленных регионов. Также глава страны заявил, что на период до 2024 года на поддержку первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируют выделить 300 млрд руб.

В октябре текущего года премьер Михаил Мишустин сообщил, что на 2021 год в федеральном бюджете предусмотрено дополнительное финансирование первичной медпомощи в размере 90 млрд руб. Средства, по словам чиновника, пойдут на переоснащение больниц и лабораторий в сельской местности и в малых городах, а также городских поликлиник и районных больниц.