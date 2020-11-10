Рссийский рынок получил мощную инъекцию позитива

Оздоровление рынка

Новая неделя для российских инвесторов началась с ярко выраженного позитива. Основной торговый индикатор — индекс Мосбиржи обновил максимум с конца августа.

По итогам торгов индекс составил 2987,75 пункта, повысившись на +3,2%, а индекс РТС достиг 1236,3 пункта (+4,9%). При этом цены большинства «голубых фишек» довольно внушительно выросли.

Также обновлен и августовский максимум объема торгов акциями. А в числе наиболее динамично росших акций были бумаги «Лукойла», которые выросли в цене на 9,1%, Аэрофлота (8,7%), Новатэка (на 8,5%).

Позитив был во многом связан с новостями с внешних площадок. Основной стала информация о том, что вакцина от коронавирус BNT162b2, разработанная разработанная американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%.

Обе компании на следующей неделе планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Непосредственно на российский рынок повлияли прежде всего котировки нефти, которые выросли на упомянутых новостях о вакцине. Так, стоимость январских фьючерсов на Brent достигла 42,89 за баррель, увеличившись на 8,7%.

О весьма высокой эффективности сообщается и в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V». О том, что она превышает 90%, агентству ТАСС сообщила главный внештатный специалиста Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина: «По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины "Спутник V" у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%», — заявила она.

Мало того, будучи первой по времени появления, российская вакцина уже начала поступать в медучреждения.

Промежуточные результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» намерен опубликовать в ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом заявил в понедельник генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы приветствуем опубликованные сегодня успешные промежуточные результаты вакцины Pfizer и BioNTech. Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах. Мы также намерены опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний [вакцины] "Спутник V" в ноябре», — приводит его слова пресс-служба фонда.

РФПИ поддерживает разработку российской вакцины в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, а также инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями, сообщается на сайте sputnikvaccine.com. РФПИ также занимается регистрацией вакцины за рубежом.

Так, в конце октября совместно с бразильскими партнерами фонд подал комплект документов для регистрации российской вакцины "Спутник V" в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии, сообщало агентство РИА Новости. В ближайшее время там должно быть запущено ее производство.

Но все же глобальной новостью стало появление именно вакцины от Pfizer и BioNTech. Сочетание бренда и мощи американских медиа оказало решающее влияние на рынки.

Также инвесторы склоняются, по-видимому, к тому мнению, что президентская гонка США завершена и ее победителем стал Джозеф Байден. Как отмечает «Интерфакс», с демократами в Белом доме инвесторы связывают ослабление накала торговых войн, начатых Дональдом Трампом. Это сулит мировой торговле «чуть более гладкие перспективы».

Следите за долларом

Хорошую динамику показали и акции нефтедобывающих компаний, и авиаперевозчиков, говорит управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Частично рывок вверх в понедельник обеспечивал short-squeeze (закрытие коротких позиций на резком росте рынка). Однако очевидно, что продавцов остаётся по-прежнему много.

В конце дня позитивные волны в значительной степени улеглись, что настраивает на развитие коррекционных настроений в ходе торгов во вторник. Продажи акций компаний, которые избыточно сильно росли в понедельник, могут усилиться, считает эксперт. Это мнение подтверждет динамика российского рынка.

Так, в первые полчаса после открытия индекс МосБиржи теряет 0,6%, а РТС — 0,8%. Акции голубых фишек, взлетевших вчера, корректируют часть роста накануне: «Лукойл» теряет 0,8%, «Новатек» — 1%, Сбербанк - 0,5%. «Полюс золото» и «Полиметалл» — вновь в лидерах снижения, теряя более чем по 2% с утра. Рубль также начал сдавать позиции после того, как вчера достиг минимумов с сентября.

При этом нефти пока удается избежать драматичного разворота, как в ряде индексов или в котировках отдельных компаний – она остаётся вблизи 42 долларов за Brent. Это позволит уменьшить градус давления на сырьевые компании в начале торгов, полагает Алексей Кириенко. По его мнению, глобально вакцина делает перспективы мировой экономики более привлекательными, однако до реального широкого применения все еще очень далеко.

В данный момент стоит обратить внимание на восстановление долларом его позиций к валютам развивающихся стран. Это выглядит как первый признак сворачивания спроса на риски, который вчера внезапно выстрелил. А это означает, что коррекция рубля может получить продолжение, предполагает он.

И за золотом

В самом деле, соглашается главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, понедельничный оптимизм на ключевых российских торговых площадках во вторник с утра переживает вполне ожидаемую коррекцию. Вчерашние максимумы Мосбиржа и РТС уже обновили в сторону снижения. Между тем, полагает эксперт, сегодня еще возможны скачки вверх, поскольку внешний информационный фон еще крайне чувствителен и рынок, очевидно не исчерпал весь свой потенциал после ралли.

Ситуация на рынках во многом будет зависеть от внешних новостей на тему данных по уровню безработицы в Великобритании, индекса экономических ожиданий по Германии, ежемесячного отчета Минэнерго США по рынку. Из компаний стоит следить за финрезультатами «Юнипро» за III кв., октябрьским операционным результатам «Черкизово», из иностранных компаний стоит наблюдать за Adidas, Deutsche Post, Telecom Italia, Henkel, которые также должны огласить свои квартальные результаты.

Среди российских компаний Алексей Антонов рекомендует сделать покупку бумаг «Лукойла», который вчера занял второе мест по приросту капитализации. Также хорошие позиции и у Сбера, который закрылся вчера на сопротивлении 228 руб.

Несмотря на вчерашнее ослабление позиций драгметаллов, не советуем терять из виду акции золотодобытчиков, говорит аналитик: с утра золото прибавило порядка 1,5%, находясь в районе 1880 долл./унц.

Пока падение стоимости драгметаллов можно объяснить только эмоциональными вспышками на рынках, но прочного фундамента под этим пока нет. Огромная мировая финансовая ликвидность ничуть не сократилась, поэтому консервативные инвесторы по-прежнему будут склонны к золоту, цены на него до конца года могут уйти в район до 2000 долл./унц., считает Алексей Антонов.