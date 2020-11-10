Вход/Регистрация Подписка

Рссийский рынок получил мощную инъекцию позитива

Москва, 10.11.2020
Благодаря новостям о вакцине от коронавируса российский рынок начал отыгрывать осенние потери.
#Фондовый рынок
#Коронавирус
#Фармацевтика
#Экономика
  • Рссийский рынок получил мощную инъекцию позитива

Артем Геодакян/ТАСС

 

Оздоровление рынка

 

Новая неделя для российских инвесторов началась с ярко выраженного позитива. Основной торговый индикатор — индекс Мосбиржи обновил максимум с конца августа.

По итогам торгов индекс составил 2987,75 пункта, повысившись на +3,2%, а индекс РТС достиг 1236,3 пункта (+4,9%). При этом цены большинства «голубых фишек» довольно внушительно выросли.

Также обновлен и августовский максимум объема торгов акциями. А в числе наиболее динамично росших акций были бумаги «Лукойла», которые выросли в цене на 9,1%, Аэрофлота (8,7%), Новатэка (на 8,5%).

Позитив был во многом связан с новостями с внешних площадок. Основной стала информация о том, что вакцина от коронавирус BNT162b2, разработанная разработанная американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%.

Обе компании на следующей неделе планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Непосредственно на российский рынок повлияли прежде всего котировки нефти, которые выросли на упомянутых новостях о вакцине. Так, стоимость январских фьючерсов на Brent достигла 42,89 за баррель, увеличившись на 8,7%.

О весьма высокой эффективности сообщается и в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V». О том, что она превышает 90%, агентству ТАСС сообщила главный внештатный специалиста Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина: «По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины "Спутник V" у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%», — заявила она.

Мало того, будучи первой по времени появления, российская вакцина уже начала поступать в медучреждения.

Промежуточные результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» намерен опубликовать в ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом заявил в понедельник генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы приветствуем опубликованные сегодня успешные промежуточные результаты вакцины Pfizer и BioNTech. Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах. Мы также намерены опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний [вакцины] "Спутник V" в ноябре», — приводит его слова пресс-служба фонда.

РФПИ поддерживает разработку российской вакцины в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, а также инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями, сообщается на сайте sputnikvaccine.com. РФПИ также занимается регистрацией вакцины за рубежом.

Так, в конце октября совместно с бразильскими партнерами фонд подал комплект документов для регистрации российской вакцины "Спутник V" в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии, сообщало агентство РИА Новости. В ближайшее время там должно быть запущено ее производство.

Но все же глобальной новостью стало появление именно вакцины от Pfizer и BioNTech. Сочетание бренда и мощи американских медиа оказало решающее влияние на рынки.

Также инвесторы склоняются, по-видимому, к тому мнению, что президентская гонка США завершена и ее победителем стал Джозеф Байден. Как отмечает «Интерфакс», с демократами в Белом доме инвесторы связывают ослабление накала торговых войн, начатых Дональдом Трампом. Это сулит мировой торговле «чуть более гладкие перспективы».

Следите за долларом

Хорошую динамику показали и акции нефтедобывающих компаний, и авиаперевозчиков, говорит управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Частично рывок вверх в понедельник обеспечивал short-squeeze (закрытие коротких позиций на резком росте рынка). Однако очевидно, что продавцов остаётся по-прежнему много.

В конце дня позитивные волны в значительной степени улеглись, что настраивает на развитие коррекционных настроений в ходе торгов во вторник. Продажи акций компаний, которые избыточно сильно росли в понедельник, могут усилиться, считает эксперт. Это мнение подтверждет динамика российского рынка.

Так, в первые полчаса после открытия индекс МосБиржи теряет 0,6%, а РТС — 0,8%. Акции голубых фишек, взлетевших вчера, корректируют часть роста накануне: «Лукойл» теряет 0,8%, «Новатек» — 1%, Сбербанк - 0,5%. «Полюс золото» и «Полиметалл» — вновь в лидерах снижения, теряя более чем по 2% с утра. Рубль также начал сдавать позиции после того, как вчера достиг минимумов с сентября.

При этом нефти пока удается избежать драматичного разворота, как в ряде индексов или в котировках отдельных компаний – она остаётся вблизи 42 долларов за Brent. Это позволит уменьшить градус давления на сырьевые компании в начале торгов, полагает Алексей Кириенко. По его мнению, глобально вакцина делает перспективы мировой экономики более привлекательными, однако до реального широкого применения все еще очень далеко.

В данный момент стоит обратить внимание на восстановление долларом его позиций к валютам развивающихся стран. Это выглядит как первый признак сворачивания спроса на риски, который вчера внезапно выстрелил. А это означает, что коррекция рубля может получить продолжение, предполагает он.

И за золотом

В самом деле, соглашается главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, понедельничный оптимизм на ключевых российских торговых площадках во вторник с утра переживает вполне ожидаемую коррекцию. Вчерашние максимумы Мосбиржа и РТС уже обновили в сторону снижения. Между тем, полагает эксперт, сегодня еще возможны скачки вверх, поскольку внешний информационный фон еще крайне чувствителен и рынок, очевидно не исчерпал весь свой потенциал после ралли.

Ситуация на рынках во многом будет зависеть от внешних новостей на тему данных по уровню безработицы в Великобритании, индекса экономических ожиданий по Германии, ежемесячного отчета Минэнерго США по рынку. Из компаний стоит следить за финрезультатами «Юнипро» за III кв., октябрьским операционным результатам «Черкизово», из иностранных компаний стоит наблюдать за Adidas, Deutsche Post, Telecom Italia, Henkel, которые также должны огласить свои квартальные результаты.

Среди российских компаний Алексей Антонов рекомендует сделать покупку бумаг «Лукойла», который вчера занял второе мест по приросту капитализации. Также хорошие позиции и у Сбера, который закрылся вчера на сопротивлении 228 руб.

Несмотря на вчерашнее ослабление позиций драгметаллов, не советуем терять из виду акции золотодобытчиков, говорит аналитик: с утра золото прибавило порядка 1,5%, находясь в районе 1880 долл./унц.

Пока падение стоимости драгметаллов можно объяснить только эмоциональными вспышками на рынках, но прочного фундамента под этим пока нет. Огромная мировая финансовая ликвидность ничуть не сократилась, поэтому консервативные инвесторы по-прежнему будут склонны к золоту, цены на него до конца года могут уйти в район до 2000 долл./унц., считает Алексей Антонов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Верховный суд подыграл Трампу
    Оправдались надежды и опасения американских избирателей, связанные с Верховным судом США. Он принял решение, которое, объективно, повышает шансы Дональда Трампа на переизбрание президентом. Но оно так же увеличивает вероятность реформы Верховного суда, которую анонсировали демократы.
  2. От чего убегают женщины
    Мировая премьера картины «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су состоялась на Берлинале-2020, где фильм удостоился «Серебряного медведя». Классик корейского кинематографа традиционно для себя снял приглушенное медитативное киновысказывание о нынешнем мире сломанных коммуникаций
  3. Азербайджан продолжает наступление в Карабахе
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама