Вирусолог спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

Четвертой волны коронавирусной инфекции в будущем году ждать не стоит, а сам вирус со временем переместиться переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев.

Он уверен, что в будущем году медицинская система окажется не столь беззащитной перед лицом новой опасности.

«Этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», — рассказал Гультяев.

Также вирусолог уверен, что в 2021 году сознательное население сделает прививки от COVID, что поможет снизить нагрузку. Также многие успеют переболеть, приобретая антитела класса G, которые обеспечат надежную защиту от заражения.

«Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет — это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что компания «Генериум» начала отгрузку вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинские учреждения страны.