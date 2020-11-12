«Аэрофлот» планирует возобновить полеты на Кипр

Начиная с 22 ноября компания «Аэрофлот» планирует возобновить еженедельные полеты между Российской Федерацией и Республикой Кипр, сообщает в четверг в Facebook посольство РФ в Никосии. Полеты планируется осуществлять из Москвы в Ларнаку и обратно.

«По информации авиакомпании "Аэрофлот", с 22 ноября планируется возобновление грузопассажирских рейсов по маршруту Москва (Шереметьево) - Ларнака - Москва (Шереметьево)», - говориться в сообщении дипломатического представительства. Рейс под номером SU2072 из Москвы будет осуществляться в 09:50, а из Ларнаки в 13:50 под номером SU2073. Рейсы будут осуществляться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте компании.

Россия начала возобновлять международное авиасообщение с 1 августа, о чем заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. С 1 августа рейсы начали выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Мера была предназначена для возвращения граждан РФ из-за рубежа.

Россия полностью закрыла 27 марта регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за ситуации с распространением коронавируса. Рейсы могли выполнять только авиакомпании, возвращающие пассажиров домой.