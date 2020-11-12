Акции дня: котировки ВТБ вернулись к сентябрьским показателям

Стоимость акций банка ВТБ вернулась к показателям середины сентября. За дневную сессию в четверг бумаги подорожали на +6,47% до 0,036350 рублей за акцию.

ВТБ планирует сократить долю привилегированных акций. План по выкупу «префов» банк представил Минфину в понедельник. Программа рассчитана не на один год и нейтральна для капитала, отметили в банке. Привилегированные акции являются существенной частью капитала банка и совокупно составляют более 500 млрд рублей. Ранее банк также сообщал о намерении вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от прибыли, для рынка это стало сильным аргументом в пользу акций компании.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,36% до 3025,83 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,38% до 1238,45 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:08 мск составила 43,87 доллара за баррель (+0,16%). Российская валюта укреплялась – 76,94 рубля за доллар.