Соглашение по бюджету ЕС достигнуто, но разногласия остались

На этой неделе в напоминающем долгий телесериал принятии очередного семилетнего бюджета Евросоюза произошел долгожданный прорыв. Евросовет и Европарламент достигли согласия по главному финансовому документу, по которому объединенной Европе предстоит жить следующие семь лет (2021-27 гг). Однако кульминационная серия сериала не означает его полного окончания.

Естественно, соглашение между исполнительной и законодательной ветвями европейской власти приблизило континент к рекордному бюджету размером 1,8 трлн евро, а также к фонду, на средства которого будут восстанавливаться европейские экономики после окончания пандемии Covid-19, но прежде чем к получателям потекут реальные деньги, Европе необходимо преодолеть еще немало препятствий.

Для официального признания нового бюджета принятым необходимо, чтобы его официально одобрили Европарламент и Евросовет, причем, последний должен сделать это единогласно. Евросовет должен также единогласно одобрить так называемое Решение по собственным ресурсам (ORD), регламентирующее финансирование бюджета, которое затем должны ратифицировать национальные парламенты членов ЕС.

Кроме этого, Евросовету и Европарламенту еще предстоит обсудить и одобрить детали очень важных для континента Фонда восстановления в размере 750 млрд евро и Механизма восстановления и повышения стрессоустойчивости (RRF) в размере 672,5 млрд евро.

Обсуждение обещает быть трудным. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, к примеру, на днях пригрозил блокировать принятие как бюджета в целом, так и Фонда восстановления из-за дополнительных условий. Орбана не устраивает, что Брюссель сможет заблокировать выделение субсидий и займов странам, которые обвиняются, как Венгрия и Польша, в нарушении демократических принципов Евросоюза, так называемого «верховенства закона». Орбана поддерживают ряд европарламентариев и правительств стран, членов ЕС.

Существует и психологическая проблема сохранения лица, которая может вылиться во вполне реальные проблемы. Особенно это касается парламентариев, которые были избраны в 2019 году и которым довелось совсем недолго поработать в нормальных условиях до прихода пандемии. Они считают, что должны показать избирателям, что защищают их права. Легче всего изобразить такую деятельность, требуя у Брюсселя уступок.

Так, Европарламент торжественно объявил, что по его требованию в бюджет было заложено выделение дополнительных 16 млрд евро на главные программы.

Парламентариям также удалось добиться увеличения финансирования медицинских исследований и разработок на 4 млрд евро. Таким образом, в течение семи следующих лет научно-исследовательская программа «Горизонты Европы» получит 84,9 млрд евро.

Благодаря депутатам ЕП программа улучшения здравоохранения получит 5,1 млрд евро. Это, с одной стороны, значительно меньше стоявших в первоначальном варианте бюджета 9,4 млрд евро, но, с другой, значительно больше 1,7 млрд евро, внесенных в бюджет Еврокомиссией.

Одним из ключевых требований Европарламента было обязательное составление в календарь новые источников доходов, потому что в противном случае существует опасность, что процентные ставки по кредитам для Фонда восстановления нанесут ущерб бюджетным программам.

Европарламентариям удалось продавить и введение новых так называемых Собственных ресурсов, но детали скорее всего придется еще долго и трудно обсуждать в предстоящие годы. Что касается юридической стороны этого щекотливого вопроса, внесение новых источников доходов требует согласия национальных парламентов, а согласия всех 27 парламентов в Брюсселе сейчас никто не гарантирует.

И все же несмотря на сохраняющиеся проблемы и разногласия достигнутая во вторник сделка по бюджету – большой шаг вперед. Она, например, означает, что Еврокомиссия выдвинет предложения по Механизму «углеродной» защиты рынков ЕС (СВАМ), налогу на импорт в Европу товаров и изделий, не отвечающих высоким европейским стандартам по защите окружающей среды. Кроме этого, ЕК может теперь к июню 2021 года разработать и представить цифровой закон.