Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы

Руководство Евросоюза приняло решение на год продлить санкции в отношении властей Венесуэлы, включая действие оружейного эмбарго, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года», - отмечается в заявлении. Также уточняется, что решение было принято на основании продолжающегося кризиса в Венесуэле, что «подрывает демократию, верховенство закона и уважение прав человека».

Санкции включают в себя «эмбарго на поставки оружия и оборудования для внутренних репрессий», помимо этого 36 лицам, подозреваемым в нарушении прав человека» из «черного списка» запрещены поездки в страны ЕС, их активы заморожены.

Уточняются, что меры призваны обеспечить политическую стабильность в латиноамериканской стране и не «направлены на причинение вреда венесуэльскому населению».

Напомним, санкции Евросоюза против Венесуэлы были введены в январе 2019 года, после того как назначение на пост спикера парламента лидера оппозиции Хуана Гуайдо аннулировал Верховный суд. После этого оппозиционер объявил себя временным главой государства, которого признали США и ряд стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США.