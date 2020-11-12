Rystad Energy советует Берлину покупать больше газа у России

Сейчас Германия потребляет ежегодно около 90 млрд кубометров газа, но к 2034 году потребление газа вырастет согласно прогнозам до 110 млрд кубов. Рост потребления будет происходить на фоне снижения поставок газа из Норвегии и Нидерландов. Естественно, делает вывод норвежское аналитическое агентство Rystad Energy, необходимы новые источники. Однако в поиске новых поставщиков особой необходимости нет, потому что потребности Германии в газе вполне может удовлетворить газопровод «Северный поток 2», строительство которого подходит к концу несмотря на санкционную вакханалию, устроенную США. Как отмечает Rystad, российский газ не только самый надежный, но и самый дешевый способ решения немецких проблем с энергоресурсами по сравнению с американским сжиженным газом (LNG) и прочими вариантами.

Согласно данным за 2019 год, пишет Oil Price, Германия, превратившаяся в последнее время в крупный газовый транспортировочный хаб, импортировала из России 55,5 м³ газа, из Норвегии – 27 млрд м³ и из Нидерландов – 23,4 млрд м³. На долю этих трех главных поставщиков газа приходится 92% немецкого импорта «голубого» топлива. Главными причинами серьезного роста потребления газа является амбициозные планы Берлина по закрытию всех АЭС к 2022 году и всех угольных шахт к 2038 г. Между тем, добыча газа в Нидерландах быстро сокращается по мере поэтапного закрытия главного газового месторождения королевства – Гронингенского. Экономисты также прогнозируют сокращение добычи газа в Норвегии после 2030 года.

Берлин не только расширяет сеть газопроводов, но и планирует построить три новых терминала по регазификации суммарной мощностью 19,4 млн тонн (26,4 млрд м³). Первый, Вильгельмсхафенский LNG-терминал мощностью 10 млрд м³, может начать работать уже в 2023 году.

Теоретическая импортная мощность немецких газопроводов составляет ок. 284 млрд м³. Однако по части этих газопроводов поступает газ из стран, где его добыча падает (Нидерланды). Остальные проходят через третьи страны, что делает Германию зависимой от внешней геополитической обстановки. Например, ухудшения отношений между Россией и Украиной. Для обеспечения новых поставок газа у Берлина имеются два варианта: «Северный поток 2», по которому в Германию напрямую пойдет российский газ; и регазификационные терминалы, через которые будет поступать LNG из Америки.

«Северный поток 2», по мнению Rystad, позволит Берлину спокойно выбирать между российским и американским газом и диктовать условия поставщикам.

Газпром в последние годы отказывается от традиционных долгосрочных контрактов на поставку газа с традиционным определением цены газа в зависимости от цены нефти и вписывает в контракты цену газа в зависимости от ее цены в европейских хабах. После крупного евросоюзовского штрафа в 2017 году за нарушение антимонопольного законодательства главный поставщик российского газа предпочитает предлагать потребителям газ по ценам, максимально приближенным к рыночным, через свою электронную торговую платформу (ETP), запущенную в 2018 г. Сейчас на нее приходится 15% продаж газа Газпромом.

Все расчеты Rystad показывают, что окончание строительства «Северного потока 2» выгодно Германия, потому что он даст ей дешевый газ и избавит от рисков получения газа через третьи страны. Американский сжиженный газ поможет немецким покупателям оптимизировать закупки газа, пользуясь периодами низких цен на рынке LNG.

Российский газ в огромных количествах будет поступать на европейский рынок, даже если «Северный поток 2» не будет достроен. У России, по мнению аналитиков Rystad, есть три способа увеличить поставки газа в Европу: при помощи LNG, увеличив поставки газа через Украину и через газопровод «Турецкий поток». Транзитная мощность Украины составляет 142 млрд м³, из которых Россия использует в этом году 65 млрд м³, а в 2021-22 гг – 40 млрд м³. По последнему соглашению между Москвой и Киевом, подписанному в декабре прошлого года, Россия может увеличить объем прокачиваемого газа по слегка измененным ценам. Украина с радостью даст согласие на увеличение объемов, но существует реальная угроза от устаревшей инфраструктуры. Это делает окончание строительства «Северного потока 2» еще более необходимым.

Ранее Эксперт Online писал, что участник «Северного потока — 2» отменил строительство терминала для СПГ.