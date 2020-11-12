Глава ФЗНЦ: В Триполи написали текст признательного показания для Шугалея

Социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, похищенных ливийскими боевиками в 2019 году, заставят признаться в нарушении закона, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

В своем Telegram-канале общественник рассказал, что получил сообщение с незнакомого ливийского номера. Аноним сообщил ему о «реабилитации» россиян перед пресс-конференцией, в ходе которой тех заставят зачитать заранее написанный текст.

Мероприятие назначено на 22 ноября. Шугалей и Суэйфан на камеру должны будут признаться, что приехали в Ливию для сбора информации для российских властей и встречи с сыном Муаммара Каддафи — Сейфом аль-Исламом:

«Я, Максим Шугалей, и мой коллега Самер Суэйфан, прибыли сюда, в Государство Ливия, в город Триполи, по заданию российских властей для сбора информации и встречи с разыскиваемым Сейфом Каддафи. Мы находились и действовали здесь в нарушение закона, не имея на то должных законных оснований».

Кроме того, социологу и переводчику придется поблагодарить премьер-министра Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа и главу МВД Фатхи Башагу, который организовал их похищение.

«Министерство внутренних дел, власти Триполи делали всё возможное, чтобы облегчить наше нахождение на территории Ливии… Мы отдельно хотим поблагодарить господина Фатхи али Башагу, господина Файеза ас-Сарраджа и других ливийских государственных деятелей, которые приняли участие в нашей судьбе, в особенности представителей Государства Катара и Турции... Хотим заверить всех, что нас не пытали, не понуждали, и все домыслы, распространяемые российской машиной пропаганды, являются ложью», — гласит текст «признания».

Малькевич в ответ записал видеообращения для Максима и Самера. Он призвал коллег согласиться на условия боевиков и зачитать эти показания. Глава ФЗНЦ надеется, что после этого россиян отпустят и вернут на родину:

«Вы должны признать, что занимались незаконной деятельностью, что с вами хорошо обращались. А еще обязательно о том, что власти Триполи делали все возможное, чтобы облегчить ваше нахождение на территории Ливии. Если вы это сделаете, то вас отпустят. Максим, я хочу сказать — ты не сдашься, если зачитаешь всю эту ахинею».

Максим Шугалей и Самер Суэйфан весной 2019 года прибыли на территорию Ливии для проведения социологических исследований. При этом высшие чины ПНС были заранее уведомлены об этом. Однако в мае их похитили и, не предъявив обвинений, поместили в частную тюрьму «Митига».