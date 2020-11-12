Иннопром онлайн: основные направления промышленного сотрудничества России и Индонезии – судостроение, металлургия, авиастроение, автомобилестроение

10 ноября в рамках проекта Иннопром онлайн прошел российско-индонезийский промышленный форум. Мероприятие было посвящено обсуждению проектов между двумя странами, наиболее перспективным отраслям и точкам роста экспорта. Также эксперты обсудили особенности работы на рынках и способы улучшения условий для них для бизнеса. В этом году Россия и Индонезия отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

В числе спикеров мероприятия были представлены: Алексей Мешков, врио директора департамента стран Азии, Африки, Латинской Америки Минпромторга России, Сергей Россомахов, торговый представитель Российской Федерации в Республике Индонезия, Путу Хули Ардика, директор департамента морской индустрии, транспортного и оборонного оборудования (IMATAP) Министерства промышленности Республики Индонезия, Дидит Ратам, председатель комитета по России и СНГ, Индонезийская торгово-промышленная палата Республики Индонезия (KADIN), Агунг Нугрохо, президент, PT Regio Aviasi Industri, Бамбанг Нурёно, директор PT. Pusaka Bumi Transportasi, Рози Ринджаяди, вице-президент PT. Hutama Karya (Persero), Андрей Бардиж, заместитель генерального директора по экспортным продажам ТД «СТМ», Сергей Галстян, директор ТД КАМАЗ в Индонезии, Денди Густинандар, директор по связям с общественностью, продвижению и протоколу, BP Batam. Модерировала дискуссию Нонна Каграманян, вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России".

По словам Алексея Мешкова, основными направлениями сотрудничества стран являются судостроение, металлургия, авиастроение, автомобилестроение.

"Мы имеем на настоящий момент достаточно положительный опыт участия на рынке Индонезии наших компаний в области производства автомобильной техники, нам предстоит большая совместная работа в области авиастроения", – отметил представитель Минпромторга РФ.

"Хотел бы подчеркнуть, что мы самым серьезным образом рассматриваем возможности локализации производства российских компаний на индонезийском рынке. Мы не предлагаем увеличить товарооборот, наше экономическое сотрудничество работает исключительно за счет поставок товаров. Мы самым серьезным образом смотрим, какие у нас существуют пути для создания совместных производств на индонезийском рынке", – рассказал Алексей Мешков, врио директора департамента стран Азии, Африки, Латинской Америки Минпромторга России.

Дидит Ратам, председатель комитета по России и СНГ, Индонезийская торгово-промышленная палата Республики Индонезия (KADIN):

“Отношения между Россией и Индонезией, торговый поток, достигают почти двух миллиардов долларов. Это очень немного, если вы учтете численность населения наших стран”, - отметил он.

“Я думаю, что 3 триллиона долларов – это та цифра, которую мы можем достичь. Мы можем улучшать торговые отношения между нашими странами, мы настроены на это. Уверены, что можем совершенствовать сотрудничество наших стран”, - сказал Дидит Ратам, председатель комитета по России и СНГ, Индонезийская торгово-промышленная палата Республики Индонезия (KADIN).

Андрей Бардиж, заместитель генерального директора по экспортным продажам ТД «СТМ» в своем выступлении на Иннопром онлайн выразил уверенность в том, что развитая промышленность обеих стран – предпосылка для создания бизнеса и сотрудничества России и Индонезии.

«К 2030 году планируется удвоение железных дорог в Индонезии, что имеет высокий потенциал спроса на специализированную технику для строительства новых стальных магистралей. СТМ входит в топ-3 компаний-производителей путевых машин. Продукция холдинга представлена в более чем 30 странах, – подчеркнул Андрей Бардиж.

“Мы готовы доказать свою конкурентоспособность, так как работаем по всем известным практикам, включая поставки с экспортным кредитованием, реализацию комплексных инфраструктурных проектов, а также сервисное обслуживание на весь срок эксплуатации. Наш опыт показывает, что мы можем успешно конкурировать и побеждать китайских, европейских и американских производителей», – заявил заместитель генерального директора по экспортным продажам ТД «СТМ».

Спикеры сошлись в мнении о том, что 400 млн население и две экономики с высокорастущей промышленностью не могут оставить Россию безучастной к сотрудничеству с Индонезией. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.

Видеозапись сессии сохранена в открытом доступе на странице сайта проекта.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.