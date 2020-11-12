Иннопром онлайн: Россия и Италия наращивают промышленное и технологическое сотрудничество

11 ноября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ в режиме онлайн прошел российско-итальянский промышленный форум. Спикерами сессии выступили Игорь Караваев, торговый представитель Российской Федерации в Итальянской Республике, Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области, Эрнесто Ферденги, президент Confindustria Russia, Мариза Флорио, директор Московского представительства ИРТП, Артём Полулях, вице-президент по продажам ООО «Даниели Волга». Модерировал дискуссию Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты.

Игорь Караваев, торговый представитель Российской Федерации в Итальянской Республике в своем выступлении подчеркнул важную роль Италии в российско-европейских отношениях. В том числе в измерении внешнеэкономическом, торговом, направлении инвестиционного сотрудничества. Как известно, в 2019 году Италия занимала седьмое место в общем товарообороте России, седьмое место как импортер российской продукции, пятое место в качестве экспортера российской продукции среди прочих экспортеров из иностранных государств.

Дипломат рассказал, что несмотря на эпидемиологическую ситуацию, 14 октября удалось провести очное заседание Экономического совета. Министр иностранных дел Итальянской Республики приезжал Москву, посетил Инновационный центр «Сколково», где ознакомился с направлениями инновационно-технологического развития. По словам Игоря Караваева, на совете было принято очень важное решение об активизации деятельности комитета предпринимателей российского-итальянского, был существенно поднят статус председательствования как с российской, так и с итальянской стороны. Что безусловно активизирует тот диалог, который шел между деловыми кругами, предпринимательскими сообществами России и Италии.

К сожалению, по данным Всемирного Банка, Италия среди 30 ведущих экономик мира пострадала в экономическом плане от пандемии больше всего. Падение ВВП Италии будет превышать 10%. И это окажет существенное влияние на всю экономическую активность как на территории Итальянской Республики, так и на экономической активности итальянских бизнесменов за рубежом.

“Общая сумма, которую итальянское правительство направляет на поддержку своих экспортеров составляет порядка 1,4 млрд евро”, – рассказал Торговый представитель Российской Федерации в Итальянской Республике Игорь Караваев.

Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области в своем выступлении отметил, что несмотря на ограничительные меры, действующие во время пандемии, интерес предприятий России и Италии к экономическому и научно-технологическому сотрудничеству не снизился.

"Летом 2021 года, мы все очень надеемся, в Екатеринбурге уже в очном формате пройдет главная промышленная выставка нашей страны - ИННОПРОМ. Она будет посвящена теме "Гибкое производство", - сказал он.

Орлов подчеркнул, что страной-партнером выставки будет Италия, таким образом, для итальянских компаний проведение выставки станет возможностью представить свои товары и услуги, а также познакомиться с потенциалом свердловских и российских предприятий.

Президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги во время сессии Иннопром онлайн выразил свою обеспокоенность тем, что сегодня в мире наблюдается заметное снижение деловой активности. “По оценкам Всемирной торговой организации, объем мировой торговли товарами только во втором квартале 2020 года снизился на 14,3%”, - сообщил он.

«Пандемия оказала значительное влияние на торговлю между странами. Падение же цены основных ресурсов повлияло на снижение торговли в стоимостном выражении: минус 21% в годовом исчислении во втором квартале 2021 года», - отметил Эрнесто Ферленги.

Президент Confindustria Russia рассказал, данный тренд не обошел и российско-итальянское сотрудничество. За первое полугодие 2020г. товарооборот между Россией и Италией сократился на 20% и составил 8.4млрд евро. Экспорт играет важную роль в экономиках России и Италии, составляя более 25% ВВП наших стран. Итальянский экспорт в РФ за первые шесть месяцев текущего года сократился на 6,7%, в то время как российский экспорт в Италию упал на 29.5% (во многом из-за снижения цен на энергоносители).

Модератор сессии – вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян поддержал выступление Эрнесто Ферленги и согласился тем, что санкционные режимы совершенно не выгодны ни Европе, ни России. Он подчеркнул, что российская сторона готова оказать поддержку итальянским компаниям в поиске партнеров по локализации своего присутствия, по организации производства в России.

Видеозапись онлайн сессии сохранена в открытом доступе на странице сайта проекта. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.