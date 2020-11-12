Акции ряда китайских компаний рухнули из-за госрегулирования

Государственная администрация регулирования рынков КНР объявила о планах покончить с антиконкурентными практиками. Это означает, что в стране больше не разрешат владельцам маркетплейсов вводить запреты на продажи продукции на чужих платформах, а также запретят навязывание услуг и дифференциацию клиентов на основе данных об их расходах. Также предлагается запретить таргетированную рекламу и рекомендации продуктов.

«Мы должны учиться на международном опыте и расширять антимонопольные расследования, чтобы обеспечить справедливый рынок», — заявил на пресс-конференции в среду вице-председатель Комиссии по регулированию банков и страхования КНР (CBIRC) Лянь Тао. Сами компании считают, что новые правила затормозят их дальнейшее развитие.

Эта новость спровоцировала обвал цен на акции технологического сектора в КНР. Так, бумаги Alibaba только в среду, 11 ноября 2020 года, упали на 9,8%, в целом же обвал за два дня достиг 14,4%. В свою очередь, акции Tencent и JD.com рухнули на 11,4% и 17,2% за два дня, Xiaomi — на 12,1%, Meituan — на 11%.

Введение новых антимонопольных правил со стороны китайских властей направлено в первую очередь на защиту интересов потребителей и других, менее сильных финансово и крупных игроков интернет-торговли Китая, поясняет главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В частности, эти правила сделают более прозрачным ценообразование, подход к выбору размещения товара на торговых площадках, способы оплаты и использования данных для целевой аудитории.

Учитывая, что Alibaba занимает преимущественное положение на рынке, можно ожидать что после введения новых требований конкуренты в лице Tencent, JD.Com, Meituan и Pinduoduo и другие смогут нарастить аудиторию и обороты на своих площадках за счет увеличения ассортимента, полагает аналитик. Возможность выставлять на продажу товар на разных площадках позволит влиять на ценообразование в сторону снижения. С одной стороны, некоторые площадки потеряют право на эксклюзивность товара, но с другой – сами потребители окажутся в выигрыше так как смогут покупать товары дешевле исходя из ценообразования на площадках и сезонных распродаж.

Разумеется, признает Алексей Антонов, для крупных игроков этого рынка это крайне негативная новость. Обостряет ситуацию то, что новости о новых правилах стали известны в дни наиболее успешной и крупной распродажи, устраиваемой компанией Алибабы на «День холостяков» (Singles Day).

За счет этой и других распродаж на площадках Алибабы общая стоимость заказов с 1 ноября превысила 56,42 млрд долл, что на 26% больше, чем по итогам 11 дней ноября в 2019 году. Для сравнения: у JD.com (ближайшего конкурента Алибабы) объем торговых операций за 11 дней ноября составил чуть больше 30 млрд долл. Резкое снижение акций торговых интернет гигантов существенно нивелировало успех от распродаж в Китае, однако, полагает аналитик, это временный эффект.

Акции будут постепенно восстанавливаться, но возможны новые падения, когда правила будут окончательно доработаны и утверждены на законодательном уровне, полагает эксперт. Это может произойти уже через две-три недели, поэтому пока следует вести серьезное наблюдение за информационным фоном и занимать выжидательную позицию в случае, если эти бумаги есть в портфеле.

Но это — только на краткосрочную перспективу. В долгосрочной интернет-гиганты адаптируются и к новым условиям, в том числе за счет поиска новых способов подхода к своей работе на динамично-растущем китайском рынке, уверен Алексей Антонов.

Вообще же мир стоит на пороге ужесточения регулирования технологического сектора, влияние которого стало серьезным раздражителем для властей, указывает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Попытки введения цифрового налога, желание обязать компании модерировать контент и улучшить условия доступа для сторонних разработчиков к созданным маркетплейсам – это сигналы, которые в ближайшее время могут приобрести более четкие очертания и получить развитие в виде отдельной кампании властей.

Подъем финтеха создал условия для поглощения крупнейшими технологическими гигантами представителей традиционного бизнеса за счет цифровизации их услуг или создании с нуля новых направлений деятельности, которые уже на старте получают преимущество в виде лояльной аудитории пользователей. Компании стремятся развивать экосистемы, активно расширяя продуктовую линейку и тем самым усиливая свои рыночные позиции, пользуясь тем, что из-за технологической базы их функционирование фактически остается незарегулированным.

До определенного времени это не привлекало внимание властей, но времена меняются, говорит Михаил Коган. Запланированное IPO Ant Financial, которое могло стать рекордным в истории, было отложено как раз по этой причине. Детище Джека Ма, основателя Alibaba, могло получить ресурсы для дальнейшей бурной экспансии и бросить вызов властям, которые сейчас стоят на пороге запуска цифрового юаня, готовящегося стать конкурентом/дополнением платежной системы Alipay. Компанию ждет ужесточение нормативов, что отразиться изменениями в бизнес-модели и сокращением рентабельности. Фондовый рынок отразил этот сценарий в котировках акций компании.

Такие же параллели можно провести с попытками социальной сети Facebook запустить стейблкоин Libra, который угрожал подорвать монетарный суверенитет отдельных стран и вызвать дестабилизацию в банковском секторе. Запуск был заблокирован властями многих стран и сейчас компанию скорее всего обяжут соответствовать нормативам банковских учреждений. С новым электоральным циклом в США можно ожидать давления на Facebook, Google, Amazon и Apple.

Компаниям предстоит либо изменить свои бизнес-модели, что уменьшит их доминирование, либо их ждет разделение, считает эксперт. Впрочем, России это пока не грозит. Напротив власти хотят вырастить «национальных чемпионов», которые могут на равных конкурировать с глобальными игроками. После того, как у Яндекса сменилась структура акционерного капитала за счет включения представителей государства эти риски уменьшились. Сбербанк и Mail.ru не имеет к себе похожих претензий.